Conadeh entregó informe de observación electoral al Congreso

Tegucigalpa, Honduras.-La titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, entregó al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, el Informe de Observación de esa entidad sobre las elecciones 2025 y anunció la próxima presentación de su reporte anual sobre la situación de derechos humanos en Honduras. Izaguirre destacó que por primera vez desde que fue elegida en 2020 presentará ante el Congreso Nacional ese informe anual relacionado a los derechos humanos en el país. La funcionaria destacó la apertura que la institución responsable de velar por la protección, defensa y promoción de los derechos fundamentales de los hondureños ha encontrado en el Poder Legislativo de Zambrano.

“Para nosotros esta apertura es sumamente importante, desde el espacio para promover leyes que están armonizadas a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que, además, aseguran esa garantía, hasta temas de presupuesto, que esa ha sido una situación en el Comisionado que para nadie es desconocido que ha ocurrido”, manifestó Izaguirre. “Anualmente nos iban haciendo una disminución significativa y al final casi 50 millones de lempiras del presupuesto del Conadeh”, criticó. El informe anual del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, será presentado el próximo martes y, de acuerdo a Izaguirre, el mismo detalla situaciones como el estado de excepción, las desapariciones forzadas que se han dado en el país en los últimos años y la violación de derechos humanos en cuanto a muerte de mujeres, entre otros.