Conadeh denuncia ante la ONU abusos en estado de excepción y pide su fin

Tegucigalpa, Honduras.- La comisionada nacional de Derechos Humanos de Honduras, Blanca Izaguirre, denunció ante instancias internacionales que el estado de excepción en el país “se ha desnaturalizado”, al ser prorrogado en más de una veintena de ocasiones desde su aprobación en diciembre de 2022, muchas de ellas sin cumplir los procesos constitucionales.

En el marco de las pre-sesiones del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Izaguirre afirmó que esta medida, concebida para combatir el crimen organizado y la delincuencia común, “no es idónea” y ha derivado en múltiples violaciones a los derechos fundamentales.

“Se han reportado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales y allanamientos que carecen de garantías básicas. Como institución nacional de derechos humanos hemos rechazado el estado de excepción porque carece de idoneidad y es violatorio de derechos humanos”, declaró.