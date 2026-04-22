Decomisan más de 35 unidades de transporte por irregularidades en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Más de 35 unidades del transporte público fueron decomisadas durante una serie de operativos ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en San Pedro Sula, debido al incumplimiento de la Ley de Tránsito. Las acciones se desarrollaron en distintos puntos estratégicos de la zona norte, donde las autoridades detectaron múltiples irregularidades, entre ellas la falta de documentación en regla, condiciones inadecuadas de operación y violaciones a las normas que regulan el transporte de pasajeros, situaciones que representan un riesgo para los usuarios.

Durante las inspecciones, los agentes aplicaron lo establecido en los artículos 79 y 102 de la Ley de Tránsito , que facultan a las autoridades a retirar de circulación vehículos que operen fuera del marco legal o sin cumplir las condiciones de seguridad requeridas. Entre las unidades decomisadas se encuentran microbuses, conocidos como “rapiditos”, y autobuses tipo montaña, cuyos conductores no cumplían con la normativa vigente. El jefe de Vialidad y Transporte en la zona norte, subcomisionado Jairo Ramos, indicó que estos operativos buscan garantizar un servicio seguro y ordenado, y advirtió que las acciones continuarán en toda la región para sancionar a quienes incumplan la ley.