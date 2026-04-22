Tránsito confirma que motorista no frenó antes de arrollar a peatón en Villanueva

San Pedro Sula, Honduras.-Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) continúan brindando detalles sobre el accidente ocurrido en el sector de Búfalo, Cortés, donde un conductor de transporte público arrolló a un peatón, causándole la muerte. El comisionado Jairo Ramos, director regional noroccidental, indicó que el hecho refleja una conducta recurrente entre algunos motoristas del transporte público.

“Es una conducta común que algunos motoristas hacen, conductas impropias y temerarias”, afirmó el funcionario. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el video del incidente ha sido clave para determinar la responsabilidad del conductor. Según Ramos, en las imágenes no se observa ninguna maniobra para evitar el impacto.

“En el video en ningún momento se ve que la persona acciona los frenos o se le prenden las luces de stop; la persona simplemente fue imprudente”, señaló. El conductor involucrado ya fue requerido por las autoridades y está siendo presentado ante los juzgados correspondientes para enfrentar el proceso legal derivado del caso.