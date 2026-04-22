Tránsito confirma que motorista no frenó antes de arrollar a peatón en Villanueva

San Pedro Sula, Honduras.-Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) continúan brindando detalles sobre el accidente ocurrido en el sector de Búfalo, Cortés, donde un conductor de transporte público arrolló a un peatón, causándole la muerte.
El comisionado Jairo Ramos, director regional noroccidental, indicó que el hecho refleja una conducta recurrente entre algunos motoristas del transporte público.
“Es una conducta común que algunos motoristas hacen, conductas impropias y temerarias”, afirmó el funcionario.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el video del incidente ha sido clave para determinar la responsabilidad del conductor. Según Ramos, en las imágenes no se observa ninguna maniobra para evitar el impacto.
“En el video en ningún momento se ve que la persona acciona los frenos o se le prenden las luces de stop; la persona simplemente fue imprudente”, señaló.
El conductor involucrado ya fue requerido por las autoridades y está siendo presentado ante los juzgados correspondientes para enfrentar el proceso legal derivado del caso.
Asimismo, el comisionado explicó que el análisis técnico realizado por Tránsito incluye la evaluación del diseño vial y la trayectoria del vehículo, elementos que, junto con el material audiovisual, han facilitado el esclarecimiento de los hechos.
“Nosotros hacemos la valoración según el diseño vial, la trayectoria que el vehículo tiene; hay un video también que puede comprobar perfectamente y que nos facilitó mucho nuestro trabajo”, detalló.
Las autoridades reiteraron su llamado a los conductores a respetar las normas viales, mientras continúan los operativos en la zona para prevenir este tipo de incidentes.