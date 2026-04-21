"Me duele y espero que los familiares entiendan": Conductor que mató a obrero en Villanueva

Como Héctor Arturo Zerón fue identificado el conductor del rapidito que accidentalmente mató a un obrero, justo cuando este cruzaba la calle en Villanueva, Cortés.
La víctima fue identificada como José Emanuel Torres, quien murió tras ser embestido por el rapidito mientras trabajaba en la zona del retorno de una azucarera, en Búfalo, Villanueva, departamento de Cortés.
Según testigos, el conductor iba a "exceso de velocidad" y en la zona había una fila considerable de vehículos; supuestamente, por evadirla, decidió rebasar por la bahía, ocasionando la tragedia.
¿Cuál es la versión del conductor? Héctor asegura que "se le fueron los frenos" y que no quiso irse a la cuneta.
"Me salí de la línea blanca, me orillé, me quise detener y el freno se me fue de un solo. Pasé por en medio del señor que vende comida, y otro compañero estaba adelante de mí parando pasajeros", narró Héctor.
Seguidamente agregó: "Y fue al instante, no me percaté; salió de adentro del bus y fue cuando impacté".
Héctor confirmó que no se percató de que el peatón iba cruzando: "Él salió del otro microbús también".
El conductor, con lágrimas en los ojos, narró que venía iniciando su jornada. "Me siento nervioso, asustado, apesadumbrado porque no fue algo que yo quise hacer. Me duele y espero que los familiares entiendan".
Héctor tiene más de 10 años trabajando en la ruta de transporte. "Espero que algún día me lleguen a perdonar".
Familiares de la víctima también llegaron al lugar; su padre y madre, desgarrados, lloraron sobre el cuerpo de su hijo.