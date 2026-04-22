A prisión envían a conductor de bus que mató a joven en Búfalo, Cortés

Durante la audiencia de declaración de imputado, la jueza a cargo del caso determinó que el señalado debe permanecer recluido. Salgado Figueroa fue acusado formalmente por el delito de homicidio imprudente.

Cortés, Honduras.- Este miércoles 22 de abril, el Juzgado de Letras de Villanueva dictó detención judicial en contra de Héctor Arturo Salgado Figueroa , el conductor de un bus rapidito que embistió a un joven que terminó muerto en plena calle de Búfalo, Cortés.

La audiencia inicial fue programada para el próximo lunes 27 abril a las 9:00 de la mañana, según indicó Barahona.

El portavoz de los tribunales de justicia en San Pedro Sula, Luis Gabriel Barahona, confirmó que el implicado fue remitido de inmediato al Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro. Allí deberá cumplir el término legal de los seis días de inquirir mientras se prepara la siguiente etapa del proceso judicial.

Por su parte, el director regional de la DNVT en el noroccidente, Jairo Ramos, calificó el incidente como un reflejo de conductas impropias y temerarias, que son recurrentes en algunos conductores de transporte público.

El chofer señalado aseguró tras el accidente que no le funcionaron los frenos, sin embargo, su versión fue desmentida por las autoridades.

El comisionado Ramos señaló que, tras analizar el video del incidente, no se observa ninguna intención del motorista por evitar la tragedia.

"En el video en ningún momento se ve que la persona acciona los frenos o se le prenden las luces de stop; la persona simplemente fue imprudente", afirmó el funcionario.

Mientras el proceso legal avanza, el dolor por la muerte de José Torres se trasladó hacia la comunidad de Potrerillos, específicamente a la humilde vivienda en donde residía con sus padres.

Los restos del joven de 20 años, que fue embestido por un rapidito mientras se dirigía a su trabajo, están siendo velados este miércoles previo a su último adiós, que será en un cementerio local.