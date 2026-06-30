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Un olor fétido: así se enteraron que una mujer estaba sepultada en el patio de su casa en La Sosa

Vecinos alertaron a las autoridades tras varios días sin ver a la propietaria de la casa ubicada en la colonia La Sosa de Tegucigalpa

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 13:28
Un olor fétido: así se enteraron que una mujer estaba sepultada en el patio de su casa en La Sosa
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Lo que comenzó como una extraña preocupación entre vecinos terminó convirtiéndose en una escena de horror en la colonia La Sosa, en Tegucigalpa, donde el fuerte olor que emanaba de una vivienda llevó al descubrimiento preliminar de que una mujer habría sido sepultada en el patio de su propia casa.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
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Durante varios días, residentes del sector notaron la ausencia de la propietaria del inmueble, una situación que comenzó a generar inquietud debido a que era habitual verla en la zona. Sin embargo, la alarma aumentó cuando un olor fétido comenzó a percibirse desde el interior de la vivienda.

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Ante la combinación de ambas circunstancias, vecinos decidieron alertar a las autoridades policiales, quienes se trasladaron hasta la vivienda ubicada sobre la calle principal de la colonia La Sosa, en la capital.

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Al llegar al lugar, los agentes encontraron la casa completamente cerrada y sin personas en su interior. No obstante, una de las puertas metálicas que conduce hacia el patio trasero permanecía abierta, situación que incrementó las sospechas de los investigadores.

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Las autoridades procedieron de inmediato a acordonar el perímetro del inmueble para evitar la alteración de posibles evidencias y comenzar con las primeras diligencias investigativas.

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De acuerdo con las pesquisas preliminares, los investigadores manejan la hipótesis de que el cuerpo de la mujer se encontraría enterrado en el patio de la vivienda, por lo que iniciaron los procedimientos legales necesarios para realizar una exhumación.

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Mientras tanto, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal de investigación criminal comenzaron a recopilar indicios, huellas y cualquier elemento que permita reconstruir lo ocurrido dentro de la propiedad.

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Las investigaciones preliminares establecen que la mujer residía junto a su pareja sentimental, quien no fue localizado en el inmueble al momento de la llegada de las autoridades y ahora figura como la principal persona de interés dentro del caso.

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Por su parte, el Ministerio Público inició las gestiones para obtener las autorizaciones judiciales y administrativas requeridas para llevar a cabo la exhumación, un procedimiento que deberá realizarse con la participación de Medicina Forense y otras unidades especializadas.

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Una vez obtenidos los permisos correspondientes, equipos de Medicina Forense, Inspecciones Oculares y la Sección de Homicidios de la DPI ejecutarán la exhumación para confirmar oficialmente la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias de su muerte.

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