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Cuadro a cuadro: así quedó grabado el accidente en el que murió una bailarina en Intibucá

Estas imágenes muestran cómo un vehículo se cruzó en la trayectoria de la motocicleta que conducía la integrante de una banda musical y cuadro de danza

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 12:05
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Un video de seguridad reveló cómo ocurrió el accidente de tránsito que involucró a la joven Alejandra Reyes en La Esperanza, Intibucá, en la zona occidental de Honduras, en un hecho que ha causado fuerte dolor entre familiares, amigos y habitantes de la zona.

 Foto: Redes sociales / Captura de video
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El video, difundido en redes sociales durante las últimas horas, muestra el momento exacto en que la motocicleta conducida por la joven avanza por una de las calles cercanas al mercado artesanal de la ciudad.

 Foto: Captura de video
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Segundos después, en la grabación se observa cómo un vehículo comienza a girar para tomar una calle, aparentemente sin advertir la proximidad a la motocicleta, provocando una colisión que ocurrió en cuestión de segundos.

 Foto: Captura de video
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El impacto lanzó a la joven sobre el pavimento, mientras personas que se encontraban en los alrededores corrieron para auxiliarla, en una escena que ha generado numerosas reacciones en redes sociales.

Foto: Captura de video
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De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió frente a la terminal de Transporte Carolina, en una zona de alta circulación vehicular en el municipio de La Esperanza.

 Foto: Captura de video
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Tras el choque, equipos de emergencia llegaron al lugar para brindar atención médica a la joven, quien presentaba heridas de gravedad producto del impacto.

 Foto: Captura de video
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Posteriormente, la joven fue trasladada a un centro asistencial y, debido a la complejidad de su estado de salud, fue remitida a Tegucigalpa para recibir atención especializada.

 Foto: Redes sociales
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Sin embargo, horas después, se confirmó su fallecimiento, noticia que provocó una ola de mensajes de solidaridad y pesar entre quienes la conocieron.

 Foto: Captura de video
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Alejandra Reyes era reconocida en Intibucá por su participación en actividades culturales y artísticas, especialmente como integrante de la Banda Municipal de Petoa.

 Foto: Redes sociales
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La agrupación expresó públicamente su dolor por la pérdida de la joven y manifestó sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos.

 Foto: Captura de video
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En redes sociales, personas cercanas a Alejandra compartieron fotografías y mensajes recordando su carisma, talento y participación en eventos cívicos y culturales, pues también era bailarina de danza folklórica.

Foto: Redes sociales
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Mientras tanto, el video del accidente continúa circulando en plataformas digitales y se ha convertido en una pieza clave para comprender cómo ocurrió el hecho que terminó cobrando la vida de la joven bailarina.

 Foto: Captura de video
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