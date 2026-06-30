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Brasil recibirá castigo de la FIFA tras eliminar a Japón: El grave problema en que se metieron

La sanción afecta únicamente al aspecto financiero y no supone la suspensión de ninguno de los futbolistas

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 14:50
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Brasil recibe duro revés en pleno Mundial 2026. Clasificó a octavos de final tras eliminar a Japón, pero antes deberá de enfrentar esta sanción.

Fotos: EFE.
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Brasil consiguió su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse 2-1 a Japón en un partido muy disputado.
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La "Canarinha" sufrió más de lo esperado para superar a un rival que complicó durante gran parte del encuentro.
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Kaishu Sano abrió el marcador para los japoneses al minuto 29 con un potente disparo desde fuera del área.
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El gol obligó al equipo dirigido por Carlo Ancelotti a reaccionar en la segunda mitad.
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Casemiro apareció para igualar el marcador y devolverle la esperanza a la selección brasileña.
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Cuando el partido parecía encaminado al tiempo extra, Gabriel Martinelli marcó el gol del triunfo en los minutos finales.
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La clasificación llegó con una noticia poco favorable para la federación brasileña.
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Casemiro y Danilo fueron amonestados por el árbitro italiano Maurizio Mariani durante el compromiso.
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Las dos tarjetas amarillas generarán una sanción económica para la Confederación Brasileña de Fútbol.
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El Código Disciplinario de la FIFA establece una multa de 10.000 dólares por cada amonestación recibida en el torneo.
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Como consecuencia de las dos tarjetas, Brasil deberá pagar un total de 20.000 dólares.
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La sanción afecta únicamente al aspecto financiero y no supone la suspensión de ninguno de los futbolistas.
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Carlo Ancelotti podrá contar con Casemiro y Danilo para el compromiso de octavos de final.
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El próximo rival de Brasil será Noruega en octavos de final.
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La selección brasileña buscará mantener vivo su sueño de conquistar el Mundial cuando dispute los octavos de final el próximo 5 de julio.
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