Brasil recibirá castigo de la FIFA tras eliminar a Japón: El grave problema en que se metieron

Brasil recibe duro revés en pleno Mundial 2026. Clasificó a octavos de final tras eliminar a Japón, pero antes deberá de enfrentar esta sanción.
Brasil consiguió su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse 2-1 a Japón en un partido muy disputado.
La "Canarinha" sufrió más de lo esperado para superar a un rival que complicó durante gran parte del encuentro.
Kaishu Sano abrió el marcador para los japoneses al minuto 29 con un potente disparo desde fuera del área.
El gol obligó al equipo dirigido por Carlo Ancelotti a reaccionar en la segunda mitad.
Casemiro apareció para igualar el marcador y devolverle la esperanza a la selección brasileña.
Cuando el partido parecía encaminado al tiempo extra, Gabriel Martinelli marcó el gol del triunfo en los minutos finales.
La clasificación llegó con una noticia poco favorable para la federación brasileña.
Casemiro y Danilo fueron amonestados por el árbitro italiano Maurizio Mariani durante el compromiso.
Las dos tarjetas amarillas generarán una sanción económica para la Confederación Brasileña de Fútbol.
El Código Disciplinario de la FIFA establece una multa de 10.000 dólares por cada amonestación recibida en el torneo.
Como consecuencia de las dos tarjetas, Brasil deberá pagar un total de 20.000 dólares.
La sanción afecta únicamente al aspecto financiero y no supone la suspensión de ninguno de los futbolistas.
Carlo Ancelotti podrá contar con Casemiro y Danilo para el compromiso de octavos de final.
El próximo rival de Brasil será Noruega en octavos de final.
La selección brasileña buscará mantener vivo su sueño de conquistar el Mundial cuando dispute los octavos de final el próximo 5 de julio.