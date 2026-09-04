Capturan a presunto integrante del “Cartel del Pescado Bonilla” en Puerto Lempira

Gracias a Dios, Honduras.-Un hombre de 51 años, señalado como presunto integrante de la estructura criminal denominada “Cartel del Pescado Bonilla”, fue capturado este viernes 4 de septiembre en Puerto Lempira, Gracias a Dios.
La detención fue ejecutada por funcionarios policiales de la Unidad Departamental de Prevención número 9 (UDEP-9), quienes localizaron al sospechoso en el barrio San José de ese municipio.
De acuerdo con el informe policial, el hombre tenía pendiente una orden de captura por el delito de tráfico de drogas agravado.
El detenido es originario y residente de Puerto Lempira y, según las investigaciones de las autoridades, estaría vinculado con la estructura criminal conocida como “Cartel del Pescado Bonilla”.
Sobre el sospechoso pesaba una orden de captura emitida el 22 de septiembre de 2023 por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal.
La orden judicial está relacionada con el expediente número 123-2021 JLP/JN/PJ, según detalló la Policía Nacional.
El requerimiento establece que al detenido se le supone responsable del delito de tráfico de drogas agravado, en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.
La captura se produjo luego de que los agentes policiales localizaran y requirieran al sospechoso durante las operaciones desarrolladas en el barrio San José de Puerto Lempira.
Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento judicial establecido.