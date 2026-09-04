Capturan a presunto integrante del “Cartel del Pescado Bonilla” en Puerto Lempira

Gracias a Dios, Honduras.-Un hombre de 51 años, señalado como presunto integrante de la estructura criminal denominada “Cartel del Pescado Bonilla”, fue capturado este viernes 4 de septiembre en Puerto Lempira, Gracias a Dios.

La detención fue ejecutada por funcionarios policiales de la Unidad Departamental de Prevención número 9 (UDEP-9), quienes localizaron al sospechoso en el barrio San José de ese municipio.

De acuerdo con el informe policial, el hombre tenía pendiente una orden de captura por el delito de tráfico de drogas agravado.