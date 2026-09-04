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Encuentran a hombre muerto y con las manos atadas en Chirinas, El Paraíso

Se desconoce el nombre, la edad y el lugar de procedencia del hombre

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 14:46
Encuentran a hombre muerto y con las manos atadas en Chirinas, El Paraíso

El cuerpo tenía las manos atadas cuando fue encontrado.

 Foto: El Heraldo

El Paraíso, Honduras.-Un hombre fue encontrado muerto y con las manos atadas hacia atrás en la comunidad de Chirinas, ubicada en el valle de Jamastrán, departamento de El Paraíso.

El hallazgo se registró en circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas. Se desconoce el nombre, la edad y el lugar de procedencia.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo del hombre fue encontrado con las manos atadas hacia atrás, un detalle que será parte de las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.

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Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre la causa exacta de muerte ni sobre el tipo de lesiones que presentaba la víctima.

Asimismo, se desconoce el móvil del crimen y quiénes estarían detrás de la muerte del hombre, por lo que las investigaciones permanecen en curso.

El hallazgo generó preocupación entre los habitantes de la comunidad de Chirinas, en el valle de Jamastrán, donde se reportó la presencia de las autoridades tras conocerse el hecho.

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Los equipos de investigación realizan las diligencias correspondientes para recolectar indicios que permitan esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

Las autoridades también trabajan para establecer la identidad de la víctima y determinar si existen reportes recientes de personas desaparecidas que puedan estar relacionados con el hallazgo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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