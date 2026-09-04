Encuentran a hombre muerto y con las manos atadas en Chirinas, El Paraíso

El Paraíso, Honduras.-Un hombre fue encontrado muerto y con las manos atadas hacia atrás en la comunidad de Chirinas, ubicada en el valle de Jamastrán, departamento de El Paraíso.

El hallazgo se registró en circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas. Se desconoce el nombre, la edad y el lugar de procedencia.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo del hombre fue encontrado con las manos atadas hacia atrás, un detalle que será parte de las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.