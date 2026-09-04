Matan a hombre cuando salió a comprar a una pulpería en colonia Nueva Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- En la noche del pasado jueves -3 de septiembre- un hombre murió acribillado a disparos en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa, capital de Honduras. El violento hecho se reportó específicamente en el sector de Flores de Oriente. La víctima fue identificada como Orlin Jonathan Martínez Varela. Según información brindada por el medio HCH, testigos relataron que este habría salido a comprar a una pulpería cerca de su vivienda. Sin embargo, malhechores esperaban a Martínez para acribillarlo de varios impactos de bala y posteriormente fugarse.

Familiares y agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para auxiliar a Martínez Varela, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Escuela. Lamentablemente, falleció antes de arribar al centro asistencial. El cuerpo de Martínez fue remitido a la morgue de Medicina Forense del Ministerio Público (MP). En horas de la madrugada, los restos de la víctima mortal fueron entregados a sus familiares.

Hallan muerto en Nueva Aldea

En la mañana de este viernes -4 de septiembre- se reportó el hallazgo de una persona muerta en una bolsa en el sector de Nueva Aldea de la capital. Un conductor de un vehículo se percató de la bolsa que fue dejada en una calle solitaria, por lo que reportó a las autoridades policiales para que llegaran al lugar. De momento, se desconoce la identidad de la víctima, a quien le dejaron sus manos y pies amarrados. En la escena también se encontraron varios casquillos de arma de fuego.