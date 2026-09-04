Asesinan a balazos al creador de contenido "Yon Berry" en Santa Bárbara

El informe refiere que al menos tres hombres encapuchados y armados llegaron a la humilde casa del creador de contenido, y que sin mediar palabras abrieron fuego contra él.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la víctima fue identificada como Óscar Armando Barahona , quien era un creador de contenido conocido en redes como " Yon Berry ".

Santa Bárbara, Honduras.- Un creador de contenido fue asesinado a balazos en el interior de su propia vivienda, ubicada en el municipio de Santa Rita, en el departamento de Santa Bárbara . El hecho violento se registró durante la noche del reciente jueves 3 de septiembre.

De hecho, el ataque armado ocurrió mientras la pareja de Barahona se encontraba en la vivienda, preparándole la cena. "Yo estaba haciendo la cena. Inmediatamente después terminé de hacerla, le llevé café. Él estaba escuchando música, como siempre", manifestó la fémina.



Según su relato, minutos antes del ataque los perros de la vivienda comenzaron a ladrar de forma inusual, algo que le llamó la atención sin que imaginara lo que estaba por ocurrir



"Le decía: 'Vaya, cene'. También le decía que le bajara el volumen al sonido porque escuchaba que ladraban los perros", agregó la esposa de Barahona.



"Él estaba agachado. De repente escuché que lo interceptaron. No le puedo decir más", relató, visiblemente afectada, al referirse a los últimos instantes antes del ataque.



Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional arribaron a la zona para acordonar la escena e iniciar con las respectivas indagaciones.

Yon Berry, era conocido en su comunidad por visibilizar situaciones que afectaban a los pobladores de la zona.



Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del ataque ni reportan personas detenidas en relación con el hecho.



Las autoridades no descartan que el asesinato esté relacionado con la actividad de Barahona en redes sociales, aunque la investigación continúa abierta.





