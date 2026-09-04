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Incendio consume transformadores y material eléctrico en predio de la ENEE en La Ceiba

El incendio generó preocupación entre vecinos y personas que se encontraban en los alrededores, debido a la cercanía del predio con zonas habitadas

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 15:03

La Ceiba, Atlántida.- Un voraz incendio se registró este viernes en un predio que sería propiedad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ubicado en el sector del barrio Alvarado, en La Ceiba, Atlántida.

El siniestro se produjo en un terreno donde permanecían almacenados transformadores antiguos y otros equipos y materiales eléctricos, provocando una densa columna de humo visible desde distintos puntos del sector.

Las imágenes del incendio que quemó una bodega de llantas en el anillo periférico

El incendio generó preocupación entre vecinos y personas que se encontraban en los alrededores, debido a la cercanía del predio con zonas habitadas y otros establecimientos.

Ante la emergencia, miembros del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar para combatir las llamas y realizar labores de enfriamiento y prevención, con el objetivo de evitar que el fuego se propagara hacia propiedades cercanas.

De manera preliminar, se informó que parte de los transformadores y material eléctrico almacenado en el predio fueron alcanzados por las llamas.

Incendio consume bodega de llantas en el anillo periférico

El terreno se encuentra en las cercanías de la Cruz Roja Hondureña y frente al Parque Vida Mejor, en una zona de circulación de vecinos y transeúntes.

Hasta el momento no se ha establecido oficialmente el origen del incendio ni se han reportado personas lesionadas. Las autoridades correspondientes deberán determinar las causas del siniestro y cuantificar los daños ocasionados.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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