Sin visitas conyugales y con un vidrio de por medio: maras y pandillas sin contacto físico en las cárceles

La comunicación con sus abogados, parejas y demás familiares de los miembros de estructuras terroristas también cambiará en las cárceles tras la aprobación de la Ley Especial para Combatir el Terrorismo, Maras y Pandillas.
¿Usted es familiar de un reo de alta peligrosidad? Aquí todo lo que debe saber. Las nuevas medidas incluyen la prohibición total de teléfonos, computadoras, televisores, radios, equipos audiovisuales y cualquier otro dispositivo que permita la comunicación con el exterior.
Las visitas para los miembros de estructuras criminales declaradas terroristas, como la Pandilla 18, la MS-13 y el Cártel del Diablo, serán estrictamente limitadas, tanto para familiares como para sus abogados.
En el caso de los abogados, solo podrán visitar una vez a la semana a su cliente y la visita será controlada y vigilada.
Las visitas ahora serán sin contacto físico. “Visitas familiares excepcionales y previa autorización judicial o del Consejo Directivo del INP, en modalidad de visita sin contacto físico (a través de vidrio o medios electrónicos controlados)”, establece la nueva ley.
El artículo 9 de la ley, que establece las condiciones del régimen, confirma en su inciso 4 la “prohibición absoluta de visita conyugal o íntima”.
Las comunicaciones serán controladas, supervisadas y grabadas, con una duración máxima de 10 minutos y un máximo de una vez al mes, únicamente a números previamente autorizados.
En el caso de la correspondencia escrita, esta estará sujeta a revisión previa y posterior. Los familiares tampoco podrán ingresar dinero en efectivo, objetos de valor, alimentos, bebidas o cualquier artículo que no sea autorizado expresamente por la Dirección del Establecimiento Penitenciario.
“Régimen de vigilancia reforzada: monitoreo permanente mediante cámaras, sensores y personal de seguridad, con revisiones y requisas diarias de celda y persona”, establece la ley.
Asimismo, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó que las audiencias serán virtuales y que los privados de libertad no saldrán a los tribunales. “Ya no van a tener esa apertura de que los visiten abiertamente, no les van a poder llevar alimentos, solo se les va a dar 30 minutos de que puedan hacer ejercicio y una hora del sol a la semana”, afirmó.