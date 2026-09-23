Sin visitas conyugales y con un vidrio de por medio: maras y pandillas sin contacto físico en las cárceles

Asimismo, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó que las audiencias serán virtuales y que los privados de libertad no saldrán a los tribunales. “Ya no van a tener esa apertura de que los visiten abiertamente, no les van a poder llevar alimentos, solo se les va a dar 30 minutos de que puedan hacer ejercicio y una hora del sol a la semana”, afirmó.