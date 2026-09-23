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Sin visitas conyugales y con un vidrio de por medio: maras y pandillas sin contacto físico en las cárceles

¿Usted es familiar o visita a un miembro de una mara o pandilla recluido en una cárcel? Con la nueva ley, los reos ya no podrán tener contacto físico con sus visitantes. Esto es lo que cambia

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 08:31
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La comunicación con sus abogados, parejas y demás familiares de los miembros de estructuras terroristas también cambiará en las cárceles tras la aprobación de la Ley Especial para Combatir el Terrorismo, Maras y Pandillas.

 Foto: Cortesía
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¿Usted es familiar de un reo de alta peligrosidad? Aquí todo lo que debe saber. Las nuevas medidas incluyen la prohibición total de teléfonos, computadoras, televisores, radios, equipos audiovisuales y cualquier otro dispositivo que permita la comunicación con el exterior.

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Las visitas para los miembros de estructuras criminales declaradas terroristas, como la Pandilla 18, la MS-13 y el Cártel del Diablo, serán estrictamente limitadas, tanto para familiares como para sus abogados.

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En el caso de los abogados, solo podrán visitar una vez a la semana a su cliente y la visita será controlada y vigilada.

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Las visitas ahora serán sin contacto físico. “Visitas familiares excepcionales y previa autorización judicial o del Consejo Directivo del INP, en modalidad de visita sin contacto físico (a través de vidrio o medios electrónicos controlados)”, establece la nueva ley.

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El artículo 9 de la ley, que establece las condiciones del régimen, confirma en su inciso 4 la “prohibición absoluta de visita conyugal o íntima”.

 Foto: EL HERALDO
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Las comunicaciones serán controladas, supervisadas y grabadas, con una duración máxima de 10 minutos y un máximo de una vez al mes, únicamente a números previamente autorizados.

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En el caso de la correspondencia escrita, esta estará sujeta a revisión previa y posterior. Los familiares tampoco podrán ingresar dinero en efectivo, objetos de valor, alimentos, bebidas o cualquier artículo que no sea autorizado expresamente por la Dirección del Establecimiento Penitenciario.

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“Régimen de vigilancia reforzada: monitoreo permanente mediante cámaras, sensores y personal de seguridad, con revisiones y requisas diarias de celda y persona”, establece la ley.

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Asimismo, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó que las audiencias serán virtuales y que los privados de libertad no saldrán a los tribunales. “Ya no van a tener esa apertura de que los visiten abiertamente, no les van a poder llevar alimentos, solo se les va a dar 30 minutos de que puedan hacer ejercicio y una hora del sol a la semana”, afirmó.

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