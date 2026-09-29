Por motivos laborales: Corte permite salida del país temporal a Nelson Márquez

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones designada autorizó este martes al viceministro de Contingencias Nacionales y Gestión de Riesgos (Copeco), Nelson Márquez, a salir temporalmente de Honduras para cumplir con compromisos de trabajo, luego de una audiencia de revisión de medidas.

El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que el órgano de justicia aceptó de manera parcial la solicitud presentada por la defensa de Márquez durante la audiencia.

“Se le ha dado un espacio de tiempo prudencial para salir del territorio nacional, lo que significa que se deja sin valor y efecto de manera momentánea la medida de prohibición de salir del país, esto para que él pueda cumplir con el viaje de trabajo que ha sido presentado por la defensa”, explicó Silva.

El funcionario judicial detalló que la autorización tendrá vigencia del 18 al 25 de octubre. Durante ese período, Márquez podrá salir del territorio hondureño para cumplir con el compromiso laboral presentado ante el órgano de apelaciones.

No obstante, Silva señaló que, una vez concluido el plazo autorizado, la medida de prohibición de salida del país se reactivará de manera automática. Por ello, Márquez deberá regresar a Honduras al finalizar el período establecido por el tribunal.