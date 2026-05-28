Muere bebé de seis meses en Colombia tras ser víctima de violencia sexual

Bogotá, Colombia.- Un bebé de seis meses falleció este miércoles en el municipio colombiano de El Espinal, en el departamento del Tolima (centro-oeste), tras haber sido víctima de violencia sexual, denunció la Defensoría del Pueblo, que exigió justicia y una investigación "con la mayor diligencia" sobre el caso.

"La muerte de la menor de edad, quien permanecía bajo atención médica en el Hospital San Rafael, es dolorosa, indignante y materializa una grave vulneración de los derechos de la infancia", señaló la Defensoría en un comunicado.

El organismo agregó que este hecho "debe ser investigado con la mayor diligencia por parte de las autoridades competentes" y recordó que "toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es inadmisible".