Luto y dolor en la familia de Kevin Pérez, el policía que salvó a un niño en SPS

La partida de este mundo del inspector de la Policía Nacional, Kevin Pérez, deja un enorme vacío en su familia, compañeros, amigos y en la comunidad de Santa Bárbara. Más detalles a continuación.
En la comunidad de La Cuesta, en Santa Bárbara, hay luto tras la muerte del policía Kevin Pérez Vargas, quien sacrificó su vida para salvar a dos menores de edad que eran arrastrados por la corriente de una quebrada.
El pasado 14 de septiembre, dos niños eran arrestados por las crecidas corrientes de la quebrada La Primavera en la residencial Los Arcos de San Pedro Sula.
Sin vacilar, el oficial Pérez Vargas se lanzó al agua al escuchar los gritos desesperados de los menores, quienes pedían auxilio.
Pérez Vargas logró rescatar a uno de ellos, pero esto le costó la vida. Su cuerpo fue encontrado entre la 19 calle y la 16 avenida del barrio Cabañas de San Pedro Sula.
Cuando se notificó el hallazgo del cuerpo de Pérez Vargas, la noticia conmocionó a nivel nacional por su acto de heroísmo, del cual lamentablemente no pudo salir con vida.
El padre del oficial Pérez, Margarito Pérez, ha sufrido enormemente la pérdida de su hijo, recordándolo como una persona excepcional y quien desde niño soñaba con ser policía.
En la última conversación que don Margarito tuvo con su hijo, este le contó que estaba comprando unos materiales para comprar su casa. "Fue un gran guerrero. Se murió salvando vidas", declaró en el velorio.
La muerte del inspector Kevin Pérez ha consternado a la comunidad de La Cuesta, de la que era originario y donde le tenían un gran aprecio.
Sus compañeros de la Policía Nacional llegaron hasta La Cuesta para su funeral, lamentando con mucho dolor la partida de Pérez Vargas.
Kevin Pérez Vargas con su esposa procreó dos hijos: un niño de tres años y una bebé de apenas cuatro meses de vida. Antes del entierro, el hijo de Pérez Vargas se acercó al ataúd con un carrito de policía de juguete.
También el niño se despidió de su padre policía dando un beso al retrato, conmocionando a los presentes en el funeral.
Kevin Pérez Vargas fue nombrado como sub comisario póstumo y se le reconoció como héroe nacional por parte de la Policía Nacional. En vida, él era subjefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Su muerte no solo ha consternado a la comunidad de Santa Bárbara, sino a toda Honduras, que hoy llora la muerte de un héroe.