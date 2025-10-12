"Mi salón de clases ya no va a ser igual": maestra de Dylan Fúnez, niño arrastrado por quebrada

Este domingo se realizó el sepelio de los menores de edad en el cementerio Jardín de los Ángeles, ubicado en la carretera que conduce desde la capital hacia el departamento de Olancho.

Tegucigalpa, Honduras.- Las trágicas muertes de Dylan Andrés Carias Fúnez y su primo Josué Isaí Herrera Fúnez, niños que murieron al ser arrastrados por una quebrada en la colonia Cantarero López de Comayagüela, ha dejado un enorme luto en su familia, amigos, compañeros de clase y en sus maestras.

Los estudiantes y profesores del Centro Escolar Básico Gubernamental Príncipe de Asturias Felipe de Borbón dieron su último adiós a los primos Fúnez.

Kathia Girón fue profesora de segundo grado del pequeño Dylan Andrés, de ocho años de edad, a quien recuerda como un infante alegre que disfrutaba compartir tiempo con su primo Josué Isaí.

Girón resaltó que ambos eran estudiantes de excelencia académica y eran muy unidos. Merendaban juntos en recreo a pesar de estar en grados diferentes y aunque a veces tenían discrepancias, estas terminaban y volvían a estar juntos.

La docente, a su vez, rememoró que el pasado viernes 10 de octubre le dio clases a Dylan Andrés, sin imaginar que sería la última ocasión en que lo vería.

"La clase de español a él a veces se le dificultaba un poco. Le digo ´vamos a hacer un dictado´, hicimos el dictado de 10 palabras y él lo hizo muy bien. Lo abracé y lo felicité sin saber que ese iba a ser el último abrazo que le iba a dar a él", relató al medio HCH.

También detalló que era hermano del niño que apareció en un video en redes sociales, quien angustiado buscó ayuda para rescatar a Josué Isaí y a Dylan Andrés.

Respecto a los rumores de que supuestamente el autobús escolar dejó a los tres menores en una zona de riesgo, dijo que "ellos no tomaban bus, ellos iban caminando. Siempre se iban los tres. Eran dos hermanitos y un primo. Ellos no tomaban buses, eso lo desconozco".

"Mi salón de clases ya no va a ser igual. Sabemos que es muy difícil y que cada compañerito de él lo va a recordar con alegría (...) uno de maestro es como si fuera su segunda madre y nunca jamás va a querer que le pase nada malo a ninguno de sus alumnos", expresó con la voz entrecortada por la tristeza.