Encuentran muerto a Edwin Arcadio Morales, abogado arrastrado por río en Nacaome

Tras varias horas de búsqueda, lamentablemente el profesional del Derecho fue hallado sin vida en el sector del río conocido como La Puntilla, donde los bomberos rescataron su cuerpo.

Nacaome, Valle.- Elementos del Cuerpo de Bomberos encontraron este domingo el cuerpo sin vida de Edwin Arcadio Morales Domínguez, abogado que fue arrastrado por la corriente de un río en el municipio de Nacaome , Valle.

Morales Domínguez salió de pesca ayer -sábado 11 de octubre- junto a su hermano Milton Morales en el río Guaciroque. Milton observó que su hermano era abrazado por la fuerte corriente y no pudo salir del caudal.

Desesperado y entre lágrimas, el hombre alertó a la Policía Nacional y a los bomberos sobre el incidente.

"Yo estaba abajo, pescando, allá en lo seco... Vino él y se metió, yo no sé, en lo hondo, y cuando yo lo quise ver ya no estaba, ya se había ahogado, ya se lo había llevado la corriente. Y yo no me pude meter porque me agarraron los nervios, no hallaba que hacer", explicó.

Además, mencionó que desde tiempo atrás practicaban pesca deportiva los fines de semana en un horario entre las 4 y 5 de la tarde.

Edwin Arcadio Morales era hermano de crianza del diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano. Se conocieron desde los 10 años, cuando el padre de Zambrano lo llevó a su hogar para apoyarlo.

Morales estudió hasta convertirse en abogado y así laborar en el bufete del padre de Tomás Zambrano, siendo un profesional del Derecho muy querido por sus conocidos.