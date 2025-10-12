¿Qué se sabe del paradero del abogado Edwin Morales, arrastrado por la corriente del río Guacirope?

El abogado Edwin Arcadio Morales, de 44 años, continúa desaparecido tras ser arrastrado por la corriente del río Guacirope, en el departamento de Valle.
Morales, originario de la zona sur del país, fue visto por última vez la tarde del sábado 11 de octubre, mientras realizaba pesca deportiva junto a su hermano.
Según los primeros reportes, el hecho ocurrió en el sector conocido como La Puntilla, donde confluyen los ríos Guacirope y Grande, en el municipio de Nacaome.
En ese punto, Morales se habría perdido el equilibrio y cayó a una poza sin imaginar que la fuerte corriente lo arrastraría, impidiendo que su hermano pudiera auxiliarlo.
Las labores de búsqueda comenzaron de inmediato con la participación de socorristas, familiares y vecinos de la zona. Sin embargo, debido a la oscuridad y las condiciones del clima, los equipos tuvieron que suspender temporalmente los trabajos durante la noche del sábado.
Este domingo por la mañana, las operaciones de rescate fueron retomadas. Equipos del Cuerpo de Bomberos, miembros del Comité de Emergencia Municipal y voluntarios se han unido para rastrear el área con lanchas y cuerdas de seguridad, intentando localizar cualquier rastro del abogado en Nacaome.
Edwin Morales era ampliamente conocido y querido, era hermano de crianza del diputado nacionalista Tomás Zambrano, quien también ha estado presente en la búsqueda.
Por su parte, Milton Morales, hermano biológico de Edwin, relató a los medios que él estaba presente cuando ocurrió la tragedia, pero que por los nervios no se lanzó a auxiliarlo.
Hasta el cierre de esta nota, el cuerpo del abogado no había sido localizado. Los equipos de rescate permanecen en el área, ampliando la zona de búsqueda, con la esperanza de encontrarlo lo antes posible.
Las fuertes lluvias registradas en los últimos días han elevado el caudal de los ríos en la zona sur y central del país, provocando pérdidas humanas y materiales. En la región central se reportó la muerte de dos niños, mientras que en el sur, el caso de Edwin Morales ha mantenido en alerta a las autoridades.