  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Estaba pescando y lo arrastró la corriente: abogado Edwin Morales murió ahogado en Valle

Tras varias horas de búsqueda, finalmente fue encontrado sin vida el abogado Edwin Morales, quien estaba pescando cuando la corriente del río Guacirope, en Valle, lo arrastró

  • 12 de octubre de 2025 a las 16:06
Estaba pescando y lo arrastró la corriente: abogado Edwin Morales murió ahogado en Valle
1 de 12

Un domingo de luto para la familia Morales, luego de que el abogado Edwin Arcadio Morales, de 44 años, fuera encontrado sin vida tras ser arrastrado por la corriente del río Guacirope, en el municipio de Nacaome, departamento de Valle. Así fueron las labores de rescate.

Foto: Facebook de Edwin Morales
Estaba pescando y lo arrastró la corriente: abogado Edwin Morales murió ahogado en Valle
2 de 12

Todo ocurrió la tarde del sábado- 11 de octubre-, cuando Morales salió al río junto a su hermano, Milton Morales, para realizar pesca deportiva, una actividad que ambos solían practicar los fines de semana.

 Redes sociales EH
Estaba pescando y lo arrastró la corriente: abogado Edwin Morales murió ahogado en Valle
3 de 12

De acuerdo con el relato del hermano, Edwin fue arrastrado por la fuerte corriente del río, sin que pudiera hacer nada por salvarse. “Yo estaba abajo, pescando, allá en lo seco... vino él y se metió, yo no sé, en lo hondo, y cuando lo quise ver ya no estaba, ya se lo había llevado la corriente”, relató entre lágrimas.

 Foto: Redes sociales
Estaba pescando y lo arrastró la corriente: abogado Edwin Morales murió ahogado en Valle
4 de 12

“Yo no me pude meter porque me agarraron los nervios, no hallaba qué hacer”, agregó el hermano, mientras recordaba que solían acudir entre las 4:00 y 5:00 de la tarde a disfrutar de la pesca, sin imaginarse que un día ocurriría esta tragedia.

 Foto: Redes sociales
Estaba pescando y lo arrastró la corriente: abogado Edwin Morales murió ahogado en Valle
5 de 12

Familiares y vecinos alertaron a los cuerpos de socorro, donde se inició un operativo de búsqueda con la participación de bomberos, pescadores locales y miembros del Comité de Emergencia Municipal, quienes rastrearon la zona durante varias horas.

 Foto: Redes sociales
Estaba pescando y lo arrastró la corriente: abogado Edwin Morales murió ahogado en Valle
6 de 12

Sin embargo, a eso de la 1 de la tarde de este domingo los rescatistas hallaron el cuerpo sin vida de Edwin Morales en el mismo cauce del río, cerca del punto donde desapareció.

 Foto: Redes sociales
Estaba pescando y lo arrastró la corriente: abogado Edwin Morales murió ahogado en Valle
7 de 12

El hallazgo fue confirmado por elementos del Cuerpo de Bomberos de Nacaome, quienes procedieron al rescate del cuerpo y su traslado a la morgue.

 Foto: Redes sociales
Estaba pescando y lo arrastró la corriente: abogado Edwin Morales murió ahogado en Valle
8 de 12

Morales, conocido cariñosamente como “Canecha”, era muy querido en su comunidad por su carácter servicial y su compromiso con la gente. Según allegados, era hermano de crianza del diputado nacionalista Tomás Zambrano, con quien compartía una relación fraterna desde la niñez.

 Foto: Redes sociales
Estaba pescando y lo arrastró la corriente: abogado Edwin Morales murió ahogado en Valle
9 de 12

"Hoy despedimos a mi hermano Edwin Morales “Canecha”, un gran hijo, un padre ejemplar y un extraordinario ser humano al servicio del prójimo. Que Dios te tenga en su seno. Fuiste un apoyo incondicional para la familia. Te queremos mucho, Canecha", fue el mensaje de Zambrano en sus redes sociales.

 Foto: Redes sociales
Estaba pescando y lo arrastró la corriente: abogado Edwin Morales murió ahogado en Valle
10 de 12

La tragedia ha causado gran consternación entre familiares, amigos y colegas del profesional del Derecho, quienes lo recuerdan como un hombre íntegro, sencillo y apasionado por la pesca.

 Foto: Redes sociales
Estaba pescando y lo arrastró la corriente: abogado Edwin Morales murió ahogado en Valle
11 de 12

Morales estudió hasta convertirse en abogado y así laborar en el bufete del padre de Tomás Zambrano, siendo un profesional del Derecho muy querido por sus conocidos.

 Foto: Redes sociales
Estaba pescando y lo arrastró la corriente: abogado Edwin Morales murió ahogado en Valle
12 de 12

El cuerpo de Morales ya está siendo velado en el Ministerio Camino de Fe, barrio San José.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos