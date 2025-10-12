Estaba pescando y lo arrastró la corriente: abogado Edwin Morales murió ahogado en Valle

Un domingo de luto para la familia Morales, luego de que el abogado Edwin Arcadio Morales, de 44 años, fuera encontrado sin vida tras ser arrastrado por la corriente del río Guacirope, en el municipio de Nacaome, departamento de Valle. Así fueron las labores de rescate.
Todo ocurrió la tarde del sábado- 11 de octubre-, cuando Morales salió al río junto a su hermano, Milton Morales, para realizar pesca deportiva, una actividad que ambos solían practicar los fines de semana.
De acuerdo con el relato del hermano, Edwin fue arrastrado por la fuerte corriente del río, sin que pudiera hacer nada por salvarse. “Yo estaba abajo, pescando, allá en lo seco... vino él y se metió, yo no sé, en lo hondo, y cuando lo quise ver ya no estaba, ya se lo había llevado la corriente”, relató entre lágrimas.
“Yo no me pude meter porque me agarraron los nervios, no hallaba qué hacer”, agregó el hermano, mientras recordaba que solían acudir entre las 4:00 y 5:00 de la tarde a disfrutar de la pesca, sin imaginarse que un día ocurriría esta tragedia.
Familiares y vecinos alertaron a los cuerpos de socorro, donde se inició un operativo de búsqueda con la participación de bomberos, pescadores locales y miembros del Comité de Emergencia Municipal, quienes rastrearon la zona durante varias horas.
Sin embargo, a eso de la 1 de la tarde de este domingo los rescatistas hallaron el cuerpo sin vida de Edwin Morales en el mismo cauce del río, cerca del punto donde desapareció.
El hallazgo fue confirmado por elementos del Cuerpo de Bomberos de Nacaome, quienes procedieron al rescate del cuerpo y su traslado a la morgue.
Morales, conocido cariñosamente como “Canecha”, era muy querido en su comunidad por su carácter servicial y su compromiso con la gente. Según allegados, era hermano de crianza del diputado nacionalista Tomás Zambrano, con quien compartía una relación fraterna desde la niñez.
"Hoy despedimos a mi hermano Edwin Morales “Canecha”, un gran hijo, un padre ejemplar y un extraordinario ser humano al servicio del prójimo. Que Dios te tenga en su seno. Fuiste un apoyo incondicional para la familia. Te queremos mucho, Canecha", fue el mensaje de Zambrano en sus redes sociales.
La tragedia ha causado gran consternación entre familiares, amigos y colegas del profesional del Derecho, quienes lo recuerdan como un hombre íntegro, sencillo y apasionado por la pesca.
Morales estudió hasta convertirse en abogado y así laborar en el bufete del padre de Tomás Zambrano, siendo un profesional del Derecho muy querido por sus conocidos.
El cuerpo de Morales ya está siendo velado en el Ministerio Camino de Fe, barrio San José.