Estaba pescando y lo arrastró la corriente: abogado Edwin Morales murió ahogado en Valle

De acuerdo con el relato del hermano, Edwin fue arrastrado por la fuerte corriente del río, sin que pudiera hacer nada por salvarse. “Yo estaba abajo, pescando, allá en lo seco... vino él y se metió, yo no sé, en lo hondo, y cuando lo quise ver ya no estaba, ya se lo había llevado la corriente”, relató entre lágrimas.