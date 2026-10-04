Susan Sarandon cumple 80 años entre arrestos, vetos y películas: "No me contraten"

Hace tres años, se enfundó un delantal en una pizzería de Brooklyn, en una acción organizada por una ONG para reclamar mejores salarios para los camareros, y destacó su "orgullo progresista" mientras tomaba nota. "Está claro que nunca nada importante llegó desde arriba: siempre ha sido el pueblo. Y eso tenemos que hacer: despertar a la gente, porque juntos somos fuertes", dijo entonces a los periodistas.