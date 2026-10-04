Giro inesperado con Cristiano Ronaldo: Volvería a Portugal tras polémica con Jorge Jesus

Lo que parecía ser el final de una etapa de 23 años con el combinado nacional podría convertirse en una pausa, ya que desde Portugal aseguran que existen conversaciones para intentar recomponer la relación.

Lisboa, Portugal.- Cristiano Ronaldo podría tener una nueva oportunidad con la selección de Portugal pese a la reciente tensión que provocó su salida de la concentración en la que Jorge Jesús fue protagonista.

De acuerdo con el periodista portugués Miguel Pereira, ya se estarían "tendiendo puentes" entre el entorno de Cristiano Ronaldo, el entrenador Jorge Jesus y la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF). El objetivo sería acercar nuevamente a las partes después del conflicto que terminó con la salida del delantero de la concentración.

La intención sería que el atacante regrese en 2027 y tenga una última etapa con la camiseta de Portugal. De concretarse, Cristiano tendría la posibilidad de cerrar su ciclo internacional de una manera muy diferente a la que se produjo su reciente salida.

El distanciamiento con Jorge Jesus comenzó durante la última ventana internacional. Cristiano fue suplente en el partido ante Noruega, disputado en Oslo, y realizó ejercicios de calentamiento durante aproximadamente media hora, aunque finalmente no tuvo minutos.

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Después del encuentro, el técnico explicó que había considerado utilizar al delantero durante la segunda mitad. Sin embargo, decidió mantener en el terreno de juego a Gonçalo Ramos, quien había conseguido marcar para Portugal.

La situación provocó el malestar de Cristiano, quien posteriormente tomó la decisión de abandonar la concentración. "Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la selección", manifestó el delantero.