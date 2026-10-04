Selección de Concacaf fue goleada 4-1 y desata escándalo: Presentan grave denuncia a FIFA

República Dominicana prohibió este viernes a la selección de fútbol de Haití disputar nuevos partidos en el país tras el comportamiento "inaceptable" de aficionados haitianos durante el encuentro del jueves en el Estadio Félix Sánchez, en Santo Domingo, en el que goleó por 1-4 a la selección dominicana en un partido a casa llena correspondiente a la Liga de Naciones de la Concacaf.