Supremo celebra cumpleaños de su madre y presume la cantidad de dinero que le regaló

Supremo, uno de los creadores de contenido más famosos de Honduras, celebró el cumpleaños de su madre y presumió la cantidad de dinero que le regaló, aparte de la cuenta que pagó en la cena de festejo. ¿Un dineral?
Solo en Facebook, Supremo tiene 1.4 millones de seguidores y es la red social donde más monetiza. Para muchos es el creador de contenido más grande de Honduras.
Supremo ha ganado más seguidores tras los partidos de creadores de contenido donde ha llenado el Estadio Morazán y Olímpico de San Pedro Sula.
Este 3 de septiembre compartió varias historias donde celebró el cumpleaños de su madre, Vilma Meza. En la celebración había otros creadores de contenido como Luis Laboriel.
En el video le pidió que cerrara los ojos a sus madre porque le tenía un regaló: dinero. Todo quedó grabado en sus redes sociales.
Supremo siempre recuerda los esfuerzos de su madre. En cada momento que puede recuerda que eran pobres y ahora tienen un presente diferente.
Una tía de Supremo le tapó los ojos a su madre antes de darle la cantidad de dinero que le obsequió como regalo. Supremo decidió darle el dinero para que ella hiciera lo que deseara.
"Abra los ojos, mami... Ese es su regalo", le dijo Supremo. En otra publicación dijo: "Dinero para mami siempre"
Supremo le regaló 50 mil lempiras a su madre, lo que vendrían siendo poco más de 1,800 dólares. Esto generó diversos comentarios de la gente, unos aplaudiendo el gesto y otros criticando.
Algunas personas en redes dijeron que si a Supremo le iba bien, a su madre también, por lo que era una bendición. Otras personas dijeron que no tenía que publicar cosas así para bendecir a su madre.
La madre de Supremo se mostró sorprendida y agradeció el gesto de su hijo. Los 50 mil lempiras en fajos de 500 lempiras.
Supremo también compartió cuánto pagó en la cena de celebración a su progenitora: un total de 17,230 lempiras; esto vendría siendo unos 640 dólares en la cena.