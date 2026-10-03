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Supremo celebra cumpleaños de su madre y presume la cantidad de dinero que le regaló

Supremo también compartió la cantidad de dinero que gastó en la cena para su madre donde había más personas

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 20:04
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Supremo, uno de los creadores de contenido más famosos de Honduras, celebró el cumpleaños de su madre y presumió la cantidad de dinero que le regaló, aparte de la cuenta que pagó en la cena de festejo. ¿Un dineral?

 Fotos: Cortesía redes Supremo
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Solo en Facebook, Supremo tiene 1.4 millones de seguidores y es la red social donde más monetiza. Para muchos es el creador de contenido más grande de Honduras.

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Supremo ha ganado más seguidores tras los partidos de creadores de contenido donde ha llenado el Estadio Morazán y Olímpico de San Pedro Sula.

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Este 3 de septiembre compartió varias historias donde celebró el cumpleaños de su madre, Vilma Meza. En la celebración había otros creadores de contenido como Luis Laboriel.

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En el video le pidió que cerrara los ojos a sus madre porque le tenía un regaló: dinero. Todo quedó grabado en sus redes sociales.

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Supremo siempre recuerda los esfuerzos de su madre. En cada momento que puede recuerda que eran pobres y ahora tienen un presente diferente.

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Una tía de Supremo le tapó los ojos a su madre antes de darle la cantidad de dinero que le obsequió como regalo. Supremo decidió darle el dinero para que ella hiciera lo que deseara.

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"Abra los ojos, mami... Ese es su regalo", le dijo Supremo. En otra publicación dijo: "Dinero para mami siempre"

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Supremo le regaló 50 mil lempiras a su madre, lo que vendrían siendo poco más de 1,800 dólares. Esto generó diversos comentarios de la gente, unos aplaudiendo el gesto y otros criticando.

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Algunas personas en redes dijeron que si a Supremo le iba bien, a su madre también, por lo que era una bendición. Otras personas dijeron que no tenía que publicar cosas así para bendecir a su madre.

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La madre de Supremo se mostró sorprendida y agradeció el gesto de su hijo. Los 50 mil lempiras en fajos de 500 lempiras.

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Supremo también compartió cuánto pagó en la cena de celebración a su progenitora: un total de 17,230 lempiras; esto vendría siendo unos 640 dólares en la cena.

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