El supuesto aviso de la Policía sobre niños que lloran para facilitar secuestros recicla un bulo antiguo

Tegucigalpa, Honduras.- Es falsa una imagen que circula en redes sociales y aparenta ser un aviso de la Policía Nacional de Honduras sobre un supuesto método utilizado por delincuentes para cometer secuestros, robos y violaciones.

El mensaje asegura que los delincuentes utilizarían a niños que lloran en la calle y llevan una dirección escrita en la mano para atraer a posibles víctimas.

Sin embargo, Lennin Pineda, comisionado y portavoz de la Policía Nacional, consultado por EH Verifica, negó que la institución haya emitido el supuesto aviso.