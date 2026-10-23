La Prensa no publicó este artículo sobre un supuesto atentado contra Camilo Atala

San Pedro Sula, Honduras

Circula un supuesto artículo atribuido a diario La Prensa que informa sobre un presunto atentado contra el empresario hondureño Camilo Atala, presidente ejecutivo de Grupo Financiero Ficohsa. Sin embargo, la información atribuida al periódico es falsa. Una revisión de su sitio web oficial y de los resultados de búsqueda de Google no encontró registros de que LA PRENSA haya publicado esa noticia. La publicación lleva como titular: “«Llevan años queriendo destruirme»: atentado contra Camilo Atala, presidente de Grupo Financiero Ficohsa”. Está fechada el 21 de octubre de 2026 y presenta como autor a Elvis Mendoza.

Según el contenido, el vehículo en el que supuestamente viajaba Atala fue tiroteado frente a la nueva sede de Grupo Financiero Ficohsa, en Tegucigalpa. También asegura que el empresario brindó declaraciones a periodistas después de recibir atención médica. La página incluye fotografías del empresario, una escena policial y una imagen que supuestamente muestra a Atala saliendo de un hospital. Asimismo, presenta una presunta entrevista con el periodista Renato Álvarez en el programa Frente a Frente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Es una suplantaciòn

Una búsqueda en el sitio oficial de LA PRENSA y en los resultados indexados por Google, utilizando las palabras clave "Camilo Atala + atentado + La Prensa", no permitió encontrar una publicación del periódico que corresponda al artículo. Aunque la página reproduce el logotipo, el menú de navegación y otros elementos gráficos de LA PRENSA, la dirección electrónica no corresponde al dominio oficial del medio de comunicación. El sitio auténtico del periódico utiliza el dominio laprensa.hn, mientras que la página que difunde el supuesto artículo muestra la dirección sedgecreek.info. La herramienta Who.is, que permite conocer el historial de los dominios, reveló que la fecha de registro de este dominio, creado el 6 de octubre de 2026, mientras que el sitio legítimo de La Prensa fue creado el 1 de enero de 2000. Esta diferencia permite establecer que el contenido no está alojado en el portal oficial del periódico, sino en un sitio externo que reproduce su apariencia para presentar la información como una noticia de LA PRENSA. La supuesta publicación aparece en la sección Honduras, atribuye su autoría a Elvis Mendoza y está fechada el 21 de octubre de 2026. Sin embargo, una revisión de esa sección del periódico no permitió localizar el artículo. Además, el contenido presenta varias inconsistencias que no coinciden con el formato habitual de las notas de LA PRENSA. La publicación presenta diferencias en la tipografía, el formato de la bajadilla y la distribución de los elementos gráficos respecto de las noticias que habitualmente publica LA PRENSA en su plataforma digital. En todo caso, un editor de la marca confirmó que LA PRENSA no elaboró ese artículo y que no es de su autoría.

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