Figuras políticas, principal blanco de las citas falsas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La cita falsa se consolidó como la principal cara (o tipología) de la desinformación detectada en Honduras durante los primeros ocho meses de 2026.
El monitoreo y el chequeo cotidiano de LA PRENSA Verifica y EH Verifica identificaron 124 registros de esta modalidad, cuya distribución revela un patrón adicional: la falsificación de declaraciones encontró sus blancos más recurrentes entre figuras de la política y el servicio público.
No se trata únicamente de una acumulación de nombres. Los datos muestran concentraciones que se refuerzan desde distintos ángulos. Nasry Asfura, Johana Bermúdez y Tomás Zambrano encabezan las atribuciones falsas; Congreso Nacional y Gobierno dominan las temáticas; Facebook concentra casi nueve de cada diez registros y julio y agosto reúnen cuatro de cada diez.
El mandatario Asfura registró 20 citas falsas; la diputada Bermúdez, 15, y el presidente del Congreso, Zambrano, 10. Juntos sumaron 45 registros. Si se incorporan al expresidente Juan Orlando Hernández, con siete, y la designada presidencial, María Antonieta Mejía, con cinco, los cinco primeros nombres alcanzan 57.
La concentración es relevante porque diferencia dos comportamientos dentro del mismo fenómeno. Una parte amplia de las figuras aparece ocasionalmente como blanco, mientras un grupo reducido reaparece con mucha mayor frecuencia.
Las citas falsas, por tanto, tuvieron alcance sobre numerosos personajes, pero recurrencia especialmente marcada sobre determinados actores.
Javier Franco, experto en desinformación, explicó que la exposición pública de los políticos puede convertirlos en figuras atractivas para quienes fabrican declaraciones falsas, debido a las reacciones que generan entre sus seguidores y adversarios.
“Los políticos son figuras que funcionan como vitrinas y refractores de opinión pública. Su notoriedad y exposición permanente permiten que una declaración atribuida a ellos, aunque sea falsa, provoque reacciones inmediatas”, señaló.
Ese desequilibrio tampoco autoriza a hablar de campañas dirigidas contra ellos. Ser blanco recurrente demuestra repetición dentro de los registros identificados, no coordinación entre quienes producen o difunden las falsedades.
Para sostener esa hipótesis sería necesario conectar emisores, narrativas, tiempos de publicación y piezas compartidas.
De los personajes a las instituciones
El componente político no termina en los nombres. Al cambiar la unidad de observación desde las personas hacia las temáticas, el mismo ámbito vuelve a ocupar los primeros lugares.
Congreso Nacional encabeza la clasificación temática con 35 registros y Gobierno aparece después con 24. Juntos suman 59 de las 124 citas falsas, equivalentes al 47.6% del universo analizado.
La coincidencia entre ambos planos constituye uno de los principales hallazgos: las figuras políticas ocupan los primeros lugares entre los blancos recurrentes y, paralelamente, Congreso Nacional y Gobierno reúnen casi la mitad de la clasificación temática.
Eso no significa que los 59 registros sobre Congreso y Gobierno correspondan necesariamente a los cinco personajes principales. Los datos agregados no permiten establecer esa relación individual sin cruzar ambas variables registro por registro.
Sí permiten identificar que, observados de forma independiente, personajes y temáticas convergen alrededor del ámbito político e institucional.
Edwin Ordóñez, docente de Periodismo Digital de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), considera que el reconocimiento público y los cargos que ocupan los políticos son factores aprovechados para dar apariencia de credibilidad a declaraciones inventadas.
“La imagen del político y su cargo, son características principales para ser usados por esos medios falsos. Entre más alcance tenga el político, a más personas le llega el mensaje”, afirmó.
Según el académico, la utilización de figuras reconocidas también permite presentar los contenidos falsos con una apariencia similar a la información periodística.
“Ellos (los desinformadores) adaptan un estilo periodístico a la desinformación y esto les da impulso, porque hay un rostro y hay palabras de un funcionario, obviamente falsas”, explicó.
Después aparecen coyunturas más específicas. El regreso de Juan Orlando Hernández acumuló 12 registros; política, ocho; alzas de combustibles, seis; paro de docentes, cinco; reforma energética e Isla Conejo, cuatro cada una.
La cita falsa muestra así capacidad para insertarse tanto en instituciones permanentes como en discusiones coyunturales. Su mecanismo permanece esencialmente igual: colocar una declaración inexistente o alterada en boca de una figura reconocible para introducirla en una conversación pública determinada.
Franco señaló que la percepción previa sobre un personaje político también puede influir en la credibilidad que los usuarios atribuyen a estas publicaciones.
“Porque muchas personas valoran una declaración no solamente por su veracidad, sino por cuánto coincide con lo que ya piensan de quien supuestamente la pronunció. Si una cita falsa encaja con la imagen previa de un político, puede parecer auténtica sin que exista ninguna comprobación”, explicó.
La frecuencia aumentó, pero no siguió una línea ascendente
La dimensión temporal añade otra capa. Enero comenzó con cuatro registros; febrero contabilizó 12 y marzo, 11. Abril produjo el primer salto importante, con 23, antes de caer a 10 en mayo y recuperarse a 14 en junio.
Julio y agosto alcanzaron 25 registros cada uno, los máximos mensuales. Juntos reunieron 50 citas falsas, el 40.3% de todas las identificadas durante los ocho meses.
El comportamiento descarta una lectura de crecimiento continuo. La secuencia presenta, en cambio, dos momentos de alta frecuencia: abril y, posteriormente, julio-agosto. La diferencia es que el segundo pico se sostuvo durante dos meses consecutivos.
La circulación presenta una concentración todavía más pronunciada. Facebook reunió 109 de los 124 registros, el 87.9%. TikTok acumuló ocho, X cuatro, WhatsApp dos y Threads uno. Las cuatro plataformas restantes juntas registraron 15, frente a las 109 de Facebook.
Esa desproporción convierte a Facebook en el principal espacio de circulación detectado, aunque no demuestra que allí se haya producido mayor exposición o impacto: los registros contabilizan contenidos identificados, no audiencias alcanzadas.
Bermúdez, diputada del Partido Nacional y segunda figura política con más citas falsas atribuidas en el monitoreo, sostuvo que uno de los principales problemas de estas publicaciones es que las aclaraciones no siempre llegan a las mismas personas que estuvieron expuestas a las afirmaciones falsas.
“La desinformación se propaga como una epidemia, más rápido que la cura. Muchas personas ven la mentira y nunca ven la aclaración. Eso siembra dudas sobre una credibilidad que he construido con años de trabajo, aunque quienes conocen mi trayectoria saben distinguir”, manifestó.
La congresista explicó que, para contrarrestar las declaraciones que le atribuyen falsamente, utiliza sus canales oficiales y comparte las verificaciones periodísticas.
“Es difícil, porque la mentira es escandalosa y la verdad es sobria. Respondo de inmediato por mis canales oficiales y comparto las verificaciones de El Heraldo y LA PRENSA, que le dan más fuerza a la aclaración. Siempre respondo con transparencia y respeto”, afirmó.
Luis León, analista político, advirtió que las citas falsas atribuidas a funcionarios y dirigentes pueden afectar su reputación y modificar la percepción que la ciudadanía tiene sobre ellos.
“Pueden utilizarse como una herramienta para dañar la reputación y la imagen pública de una persona, especialmente cuando se trata de figuras políticas. Puede influir en la manera en que la ciudadanía percibe sus ideas, sus decisiones y su desempeño”, explicó.
León también relacionó la recurrencia de estas publicaciones con la falta de consecuencias para quienes difunden información falsa y la ausencia de denuncias de algunas personas afectadas.
“Muchas personas comparten estas publicaciones con comodidad porque consideran que las repercusiones se limitan a una aclaración o un desmentido, sin que necesariamente se produzcan otras acciones contra quienes originan o propagan la desinformación”, señaló.
Al cruzar las distintas dimensiones aparece la estructura central del fenómeno observado por LA PRENSA Verifica y EH Verifica: la modalidad de desinformación más recurrente en su monitoreo —la cita falsa— tuvo sus principales blancos en el ámbito político, coincidió con una fuerte presencia temática del Congreso Nacional y Gobierno, se intensificó en julio y agosto y circuló abrumadoramente en Facebook.
Los datos no prueban una estrategia coordinada detrás de esas coincidencias. Sí muestran algo previo y verificable: las declaraciones fabricadas no aparecieron de forma aleatoria ni homogénea en los registros analizados. Su recurrencia tuvo protagonistas, asuntos, momentos y espacios de circulación claramente identificables.