Francis Hernández responde al presidente de Olancho FC y aclara supuesta convocatoria de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras, Francis Hernández, salió al paso de las declaraciones emitidas por Samuel García, presidente del Olancho FC, para aclarar la situación real de los futbolistas de Potros en el radar de la Selección Nacional. El directivo federativo precisó que los jugadores señalados forman parte de un bloqueo previo, pero enfatizó que dicha notificación no asegura su inclusión en la nómina definitiva para los compromisos amistosos de noviembre en Oriente Medio. La postura federativa surge tras las contundentes declaraciones del mandamás olanchano, quien enfiló duras críticas e invectivas de corrupción hacia las autoridades del balompié catracho, llegando a amenazar con retirar a su club de la Liga Nacional. Ante este escenario, Hernández buscó bajar la tensión institucional explicando la operatividad del departamento de selecciones antes de cada fecha internacional.

"Yo he tenido la suerte, por decirlo a la suerte porque tengo buena relación con él, he tenido la suerte de conversar con él y ya le he explicado esto en varias ocasiones, pero será que no me he explicado bien. Nosotros antes de dar una lista bloqueamos a los jugadores, hay un proceso de preselección. Entonces, al igual que ha sucedido en convocatorias anteriores, pues algunos de ellos, en este caso, los tres jugadores que emitimos 15 días antes de la fecha FIFA, se le comunica una prelista, un bloqueo", comentó Hernández a EL HERALDO. El ejecutivo español subrayó que la H sostendrá dos choques de preparación de alta exigencia frente a las selecciones de Emiratos Árabes Unidos y Kuwait durante el parón de noviembre. Aunque no descartó la presencia de futbolistas de la escuadra pampera en la nómina final, reiteró que la elección responde estrictamente a la planificación técnica encabezada por el entrenador Molina. "Es una prelista con la que nosotros trabajamos, que hacemos de visionado de todos esos jugadores. Lógico que esos jugadores ya estén en la prelista, es algo muy positivo. Lo primero porque es un indicativo de que estamos visualizando a los jugadores y en segundo lugar de que el profe Molina los valora positivamente", argumentó el directivo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse