Sefin paga L255.2 millones a 1,353 empleados de 16 oficinas cerradas

Tegucigalpa, Honduras.-El reordenamiento de las instituciones públicas de Honduras significó la erogación de 255.2 millones de lempiras en concepto de indemnizaciones laborales a más de 1,353 empleados. Así lo confirmó el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules. Agregó que han sido pagados 250.9 millones de lempiras y están pendientes de acreditar L4.3 millones. Hernández Hércules está claro de que el cierre de instituciones públicas no ha tenido un significativo impacto en las finanzas públicas.

“La reducción del aparato estatal no ha impactado en el gasto”, subraya.

Agrega que esa medida envía un mensaje positivo a nivel internacional y nacional, ya que no hay interés del Gobierno en estar creando más instituciones.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Hay instituciones que estaban contratando personas que no generan ningún beneficio”, señaló.



Instituciones suprimidas

Las dependencias públicas cerradas son la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Sedecoas (Secretaría de Estado de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento), la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) y el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos. Además, el Programa de Red Solidaria, Sedespa (Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos, el Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) y Convivienda (Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos). Se agregan a la lista el Fondo Social de Vivienda (Fosovi), Proasol (Programa de Acción Solidaria), Dirección General de Información y Prensa de Gobierno y el Programa de Memoria, Verdad, Reparación, Justicia y no Repetición.