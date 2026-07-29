Nave Carías fortalece la oferta cultural con siete eventos semanales en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Cultural Nave Carías que funciona en el antiguo edificio de la Penitenciaría Central de Tegucigalpa, se consolida como uno de los principales escenarios para la promoción del arte y la cultura en la capital, al desarrollar entre seis y siete actividades culturales cada semana. La directora del Centro Histórico del Distrito Central, Ana Castro, destacó que la transformación del inmueble representa un cambio significativo para la ciudad, al convertir un lugar que durante décadas fue sinónimo de privación de libertad en un punto de encuentro para la creatividad y la convivencia ciudadana. "Lo que antes fue la Penitenciaría Central es ahora la Nave Carías, un espacio para promover el arte y la cultura en la capital", expresó la funcionaria al referirse a la recuperación del emblemático edificio.

Castro explicó que la programación cultural se mantiene activa durante toda la semana y que, en promedio, el recinto alberga entre seis y siete actividades, lo que permite ofrecer opciones constantes para que la población disfrute de distintas manifestaciones artísticas. Gracias a esta dinámica, el Centro Cultural Nave Carías se converitió en una plataforma para artistas nacionales, colectivos culturales, instituciones educativas y organizaciones que encuentran en este recinto un lugar para presentar sus proyectos y acercarlos a la ciudadanía. La directora señaló que uno de los objetivos es que el Centro Histórico se convierta en un punto de referencia para el desarrollo de actividades culturales que incentiven la participación ciudadana y el rescate del patrimonio.