Paris, Francia.- En un partido espeso, superado en gran parte del choque por el Roma, el París Saint-Germain se encontró con un tropiezo inesperado, un empate 2-2 en el Parque de los Príncipes que le deja sin el liderato de la fase liga de la Champions, ahora en solitario para el Real Madrid. El Roma frenó en seco el estupendo trayecto parisino que afrontó el duelo con doce victorias seguidas y claramente al alza. Era, junto al Real Madrid, en el único conjunto que contaba sus partidos por victorias hasta esta quinta jornada. Pero se atascó contra el equipo italiano, que no atravesaba una buena racha en Europa. El Roma consiguió el botín ante el PSG que se le escapó en su campo contra el Real Madrid, con el que salió derrotado en una final para olvidar. Estuvo a punto de pasar lo mismo con el equipo de Luis Enrique, que dio la vuelta al partido y remontó. Pero un penalti en el tramo final, por una mano de Vitinha, premió con un punto a los visitantes. La situación en Europa del Roma nada tiene que ver con la de la Serie A, donde es segundo a un paso del liderato del Lazio. Es un equipo con el sello de Gian Piero Gasperini, su técnico, atrevido, presionante, trabajado y ordenado que puso en aprietos al PSG. Pero su calidad es menor. Y eso se notó. Por eso le costó.

El París Saint-Germain tiene mejores resultados que juego. Afrontó el compromiso con doce victorias seguidas entre todos los torneos y con el ataque diezmado: a la ausencia de Khvicha Kvaratskhelia se une ahora la de Desiré Doue. Ambos con dolencias graves. Aún así, Luis Enrique mantiene en la suplencia a Ousmane Dembele que saltó al campo en la última media hora. Transformó el penalti que puso por delante al representante francés. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Son habituales los contratiempos iniciales este año en el PSG que a los cinco minutos ya tenía el marcador en contra, en una pérdida de balón de Maghnes Akliouche que aprovechó Matias Soule. El argentino completó una gran acción individual, alcanzó la línea de fondo y centró al área donde estaba Mario Hermoso que, sin oposición, batió a Matvey Safonov. Mantuvo el orden el Roma pero el cuadro local rentabilizó la pelota parada para igualar. A la media hora, un córner que botó Senny Mayulu pilló descolocada a la defensa romana y en el primer palo el ucraniano Ilya Zabarnyi anotó la igualada.