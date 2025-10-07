Aplicarán nuevo sistema digital para registrar entradas y salidas de la Unión Europea

Unión Europea.- A partir del 12 de octubre de 2025, las personas que viajen a los países de la Unión Europea ingresarán al territorio bajo un nuevo Sistema de Entradas y Salidas (EES). Según explicó la misma Unión Europea, este sistema informático automatizado simplificará y automatizará los procedimientos de control fronterizo, por lo que se espera se reduzca progresivamente los tiempos de espera en los controles de pasaportes. Asimismo, indicó que "permite registrar a los nacionales de países no miembros de la UE que viajan para una estancia de corta duración, cada vez que cruzan las fronteras exteriores de cualquiera de los países europeos que utilizan el sistema". Añadió: "El EES provee el registro automático de los nacionales de países de afuera de la Unión Europea (UE) cada vez que cruzan una frontera dentro de la zona".

De igual forma, se pretende reforzar la seguridad de las fronteras de Europa y facilitar la identificación de extranjeros que no cumplen con las condiciones de entrada y estancia que exceden el tiempo permitido. La EES recopila datos personales como nombre completo, fecha de nacimiento y nacionalidad, además datos biométricos del viajero, como huellas dactilares e imágenes faciales. El sistema registrará la fecha y el lugar exactos de entrada y salida de los viajeros. De igual forma, se utilizará para combatir el fraude en la identidad, mejorar la seguridad en el interior de la Unión Europea, además de combatir el terrorismo y delincuencia organizada grave. En el caso de los extranjeros, facilita la información sobre la duración máxima de sus estancias autorizadas en los países europeos, elimina la necesidad de sellar pasaportes.

¿Qué países aplicarán este sistema?

Este nuevo sistema se aplicará en los 29 países asociados de espacio Schengen: "Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia y Suiza".

¿Cómo funciona el EES?