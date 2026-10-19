Hospital Escuela proyecta reducir mora quirúrgica al tercer trimestre de 2027

Tegucigalpa, Honduras.- Con la habilitación de los seis nuevos quirófanos, el Hospital Escuela proyecta reducir su mora quirúrgica y resolver los procedimientos pendientes al tercer trimestre de 2027. De acuerdo a las estadísticas de las autoridades hospitalarias, hay más de 2,800 personas que están en mora quirúrgica, es decir, que llevan más de tres meses esperando por ser operadas. Mientras que 2,500 pacientes están en la lista de espera para una intervención quirúrgica.

El director del principal centro asistencial del país, Darío Zúniga, informó que la ampliación de la capacidad hospitalaria permitirá incrementar el número de intervenciones de 60 a entre 100 y 120 cirugías diarias. Este incremento de la capacidad será una vez y las nuevas instalaciones entren en funcionamiento y se cuente con el personal necesario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Zúniga explicó que los seis nuevos quirófanos serán entregados en diciembre de este año, con lo que el hospital pasará de 18 a 24 salas de operaciones. Las instalaciones también contarán con un área de recuperación con capacidad para 40 pacientes. En ese sentido en enero de 2027 comenzará la capacitación del personal que trabajará en las nuevas salas, además del proceso de contratación de recurso humano para atender el incremento de la actividad quirúrgica. "Podríamos llegar a operar de 100 a 120 personas diarias, por lo que las 2,800 personas que tenemos calendarizadas podrían salir de la mora y quedar solo pacientes en lista de espera en el tercer trimestre de 2027", manifestó.