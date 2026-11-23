Choluteca, Honduras.- Un niño de 17 meses de edad murió y su cuerpo fue encontrado en el interior de una cisterna ubicada en un solar donde se construía una vivienda, en la Residencial Prados II, en Choluteca, al sur de Honduras.
El menor fue identificado como Ian Exequiel Motiño Bonilla, cuyo cuerpo fue recuperado por elementos del Cuerpo de Bomberos la noche del domingo 22 de noviembre de 2026, según el reporte de la institución.
De acuerdo con el informe, la cisterna tenía aproximadamente dos metros de profundidad y estaba ubicada en un solar a la orilla de la calle, a media cuadra de la vivienda donde residía el pequeño.
Labores de rescate
Para recuperar el cuerpo, los bomberos utilizaron una motobomba con la que extrajeron una cantidad considerable de agua hasta conseguir ingresar a la cisterna y retirar al menor.
Posteriormente, el cuerpo sin vida de Ian Exequiel fue entregado a sus padres, identificados como Paulo Antonio Motiño Contreras y Ana Lisbeth Bonilla, de acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos.
La tragedia ocurrió luego de que el pequeño fuera reportado como desaparecido por sus familiares, quienes emprendieron su búsqueda con ayuda de vecinos y otras personas de la zona.
Durante varias horas, sus familiares mantuvieron la esperanza de encontrarlo con vida e incluso su padre y otras personas intentaron auxiliarlo cuando fue localizado, pero el menor ya no presentaba signos vitales.
Una patrulla de la Policía Nacional también llegó al lugar para atender la emergencia, según el reporte de los bomberos, que posteriormente retornaron a su estación sin registrar otras novedades.
Hasta el momento, se desconoce cuánto tiempo permaneció el niño dentro de la cisterna y las causas que provocaron su caída, por lo que se espera que las autoridades puedan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el lamentable suceso.