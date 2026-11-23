Choluteca, Honduras.- Un niño de 17 meses de edad murió y su cuerpo fue encontrado en el interior de una cisterna ubicada en un solar donde se construía una vivienda, en la Residencial Prados II, en Choluteca, al sur de Honduras.

El menor fue identificado como Ian Exequiel Motiño Bonilla, cuyo cuerpo fue recuperado por elementos del Cuerpo de Bomberos la noche del domingo 22 de noviembre de 2026, según el reporte de la institución.

De acuerdo con el informe, la cisterna tenía aproximadamente dos metros de profundidad y estaba ubicada en un solar a la orilla de la calle, a media cuadra de la vivienda donde residía el pequeño.