Ángela Aguilar y Christian Nodal están en medio de una crisis de pareja

Ciudad de México, México.- Una supuesta crisis viven Ángela Aguilar y Christian Nodal, aseguran los medios mexicanos, quienes también afirman que se debe al video musical del intérprete, en el que aparece una modelo cuyo parecido con Cazzu —madre de su hija— desató controversia en redes sociales.

El clip provocó reacciones inmediatas entre los seguidores del cantante, quienes señalaron similitudes físicas entre la modelo y la artista argentina, lo que avivó teorías sobre posibles tensiones dentro de la relación actual de Nodal.

En medio del revuelo, la modelo involucrada decidió pronunciarse públicamente para aclarar su participación. Aseguró que no fue contratada como protagonista del videoclip y denunció que no ha recibido pago por su trabajo, agregando un nuevo elemento al escándalo.

La controversia también habría evidenciado un posible conflicto en el entorno cercano del cantante, particularmente con su padre, Jaime González, propietario de JG Music, empresa que presuntamente habría autorizado la difusión del video.