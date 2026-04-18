Ángela Aguilar y Christian Nodal están en medio de una crisis de pareja

Ciudad de México, México.- Una supuesta crisis viven Ángela Aguilar y Christian Nodal, aseguran los medios mexicanos, quienes también afirman que se debe al video musical del intérprete, en el que aparece una modelo cuyo parecido con Cazzu —madre de su hija— desató controversia en redes sociales.
El clip provocó reacciones inmediatas entre los seguidores del cantante, quienes señalaron similitudes físicas entre la modelo y la artista argentina, lo que avivó teorías sobre posibles tensiones dentro de la relación actual de Nodal.
En medio del revuelo, la modelo involucrada decidió pronunciarse públicamente para aclarar su participación. Aseguró que no fue contratada como protagonista del videoclip y denunció que no ha recibido pago por su trabajo, agregando un nuevo elemento al escándalo.
La controversia también habría evidenciado un posible conflicto en el entorno cercano del cantante, particularmente con su padre, Jaime González, propietario de JG Music, empresa que presuntamente habría autorizado la difusión del video.
Versiones divulgadas por el periodista Gustavo Adolfo Infante apuntaron a que la pareja estaría atravesando problemas a raíz de esta situación, incluso señalando que el cantante habría abandonado el hogar.
No obstante, información publicada por People en Español, citando a una fuente cercana, confirmó que la relación enfrenta una crisis, aunque sin vincular directamente el conflicto con el video. “Es verdad”, indicó la fuente.
Sobre la situación doméstica, la misma fuente contradijo la versión inicial y aseguró que quien habría salido de la vivienda fue Ángela Aguilar. “Algo pasó”, enfatizó, sin ofrecer mayores detalles sobre el origen del problema.
Pese al escenario de tensión, no se prevé una ruptura inmediata. Según la fuente citada, la cantante no contemplaría una separación formal en este momento, lo que deja abierta la posibilidad de que la pareja supere el conflicto.