¿Cazzu, Ángela Aguilar o Inti? Las teorías detrás de “Un vals” de Nodal

El más reciente lanzamiento de Christian Nodal, titulado “Un vals”, no solo ha llamado la atención por su letra, sino por la polémica que ha generado su video oficial, donde usuarios en redes sociales han especulado en los rasgos de la modelo protagonista y el videoclip.
Aunque el tema fue como una dedicatoria a su esposa, Ángela Aguilar, el video ha provocado una ola de comentarios debido al notable parecido de la actriz con Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, expareja del cantante y madre de su hija Inti.
Para muchos internautas, no se trataría de una coincidencia. Consideran que el parecido físico de la modelo con la artista argentina podría ser una estrategia deliberada para generar conversación.
Esta teoría cobra fuerza en medio del contexto mediático que rodea al cantante, quien mantiene una disputa legal con su expareja por la manutención de su hija.
En ese sentido, usuarios señalan que tanto Nodal como Ángela Aguilar han aprendido a desenvolverse en medio de la controversia desde que hicieron pública su relación en 2024.
Antes del lanzamiento, el propio Nodal alimentó las expectativas al compartir un adelanto junto a su esposa, donde ambos aparecían de espaldas bajo la lluvia. Esto llevó a muchos seguidores a creer que Ángela Aguilar protagonizaría el video.
Sin embargo, el resultado fue distinto. En el videoclip no aparece el cantante interactuando directamente con ella, sino que se presenta una narrativa interpretada por actores.
El video de “Un vals” se desarrolla en dos planos: por un lado, Nodal aparece cantando dentro de una cabaña en un paisaje nevado; por otro, una pareja de modelos comparte escenas en un entorno similar.
Es precisamente la figura femenina la que ha generado controversia. La joven luce cabello corto con efecto húmedo, abrigo rojo, jeans desgastados y botas.
Sus rasgos, cabello negro y nariz ligeramente aguileña, han sido señalados por usuarios como similares a los de Cazzu, aunque también evocan el estilo de Ángela Aguilar.
En medio de la polémica, ha surgido otra teoría entre seguidores: que la canción no estaría dedicada a su esposa, sino a su hija Inti.
Algunos usuarios argumentan que la letra de “Un vals” no refleja un amor romántico tradicional, sino un sentimiento más profundo y protector.
Además, señalan que la interacción entre los personajes del video carece de gestos románticos evidentes, lo que refuerza la idea de una relación distinta, posiblemente simbólica.
Nodal y Cazzu mantuvieron una relación de alto perfil y en 2023 tuvieron a su hija Inti. No obstante, en 2024 anunciaron su separación y, poco tiempo después, el cantante confirmó su relación con Ángela Aguilar, lo que generó especulaciones por la cercanía entre ambos acontecimientos.