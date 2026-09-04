Ángela Aguilar y Christian Nodal desmienten rumores de distanciamiento con Marc Anthony

Marbella, España.- Ángela Aguilar y Christian Nodal compartieron escenario con Marc Anthony durante la 38.ª edición de Premios Juventud, celebrada este jueves en el recinto Starlite de Marbella, España. La pareja de artistas de regional mexicano fue la encargada de entregar al salsero el galardón Agente de Cambio, distinción que reconoce su labor altruista en favor de la infancia y de la comunidad latina.

Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, actuaron como padrinos de boda de Nodal y Aguilar en su enlace celebrado en Morelos. Durante la ceremonia, Nodal se dirigió al intérprete con palabras de afecto y reconocimiento por su trayectoria personal y profesional, mientras que Aguilar recordó el vínculo cercano que mantienen desde entonces.