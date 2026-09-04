Ángela Aguilar y Christian Nodal desmienten rumores de distanciamiento con Marc Anthony

Marbella, España.- Ángela Aguilar y Christian Nodal compartieron escenario con Marc Anthony durante la 38.ª edición de Premios Juventud, celebrada este jueves en el recinto Starlite de Marbella, España. La pareja de artistas de regional mexicano fue la encargada de entregar al salsero el galardón Agente de Cambio, distinción que reconoce su labor altruista en favor de la infancia y de la comunidad latina.
Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, actuaron como padrinos de boda de Nodal y Aguilar en su enlace celebrado en Morelos. Durante la ceremonia, Nodal se dirigió al intérprete con palabras de afecto y reconocimiento por su trayectoria personal y profesional, mientras que Aguilar recordó el vínculo cercano que mantienen desde entonces.
La velada tuvo un segundo momento destacado cuando Ángela Aguilar y Marc Anthony subieron nuevamente al escenario, esta vez para recibir el premio a La Mejor Mezcla por su colaboración musical. Entre el público, Nadia Ferreira y Christian Nodal presenciaron juntos la premiación de sus respectivas parejas.
El encuentro contribuyó a disipar las especulaciones que circularon en redes sociales a finales de 2024, cuando distintos creadores de contenido en TikTok e Instagram sugirieron una posible tensión entre Aguilar y Anthony, alimentadas por una interacción registrada durante los Latin Grammy de ese año. Desde entonces, ambas familias han coincidido en distintos eventos públicos y privados.
La labor social de Marc Anthony se desarrolla principalmente a través de la Fundación Maestro Cares, organización sin fines de lucro que cofundó en 2012 junto al empresario Henry Cárdenas, orientada a mejorar las condiciones de vida de menores en situación de vulnerabilidad en América Latina y Estados Unidos.