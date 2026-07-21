Carlos III llevó a Camilla como testigo a su reencuentro con Harry y Meghan

Tegucigalpa, Honduras.- El rey Carlos III se reunió el pasado 10 de julio con el príncipe Harry, Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibet, en Highgrove House, su residencia privada. Según reveló el periodista real Robert Jobson a Page Six, el monarca no quiso estar a solas con la pareja y pidió que la reina Camilla estuviera presente durante todo el encuentro. Jobson explicó que la presencia de Camilla respondía a la necesidad de contar con un testigo del contenido de la conversación. El especialista subrayó que solo las personas que estuvieron en la sala conocen los detalles de lo hablado, y que la incógnita ahora es si Harry y Meghan decidirán compartir esa información públicamente.

La cautela de Carlos III llega después de que los duques de Sussex hayan hecho públicos distintos episodios de la vida familiar en la entrevista con Oprah Winfrey de 2021, el documental de Netflix "Harry & Meghan" de 2022 y las memorias de Harry, "Spare", publicadas en 2023. Esta estrategia recuerda a la que empleó la reina Isabel II, quien evitaba atender llamadas telefónicas de Harry sin que otra persona estuviera presente y que impidió la presencia de un fotógrafo en uno de sus últimos encuentros con la pareja, pese a que esta deseaba documentar el primer momento entre la soberana y su bisnieta Lilibet. De acuerdo con Jobson, Carlos III, de 77 años, aceptó el encuentro con su hijo, su nuera y sus nietos para no tener remordimientos, en referencia al estado de salud del monarca, que continúa su tratamiento contra el cáncer.