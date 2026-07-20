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Por qué el reencuentro de Meghan Markle con la familia real no fue tan cordial

Un experto en la familia real aseguró que el reencuentro entre Meghan Markle, el príncipe Harry y Carlos III no fue del todo cordial

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 10:35
Por qué el reencuentro de Meghan Markle con la familia real no fue tan cordial

El escritor Christopher Andersen reveló cómo transcurrió realmente el encuentro entre los duques de Sussex y el rey Carlos III.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reciente encuentro entre el príncipe Harry, Meghan Markle y el rey Carlos III no habría transcurrido con la armonía esperada, según el escritor especializado en la familia real británica Christopher Andersen.

El autor declaró a Page Six que la duquesa de Sussex no percibió la reunión con Carlos y Camilla como "entirely warm and fuzzy" (del todo cálida y cordial). Una fuente de palacio, sin embargo, cuestionó cómo Andersen podría tener conocimiento de un encuentro descrito como "private family-only meeting" (una reunión privada solo para familiares).

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El matrimonio, junto a sus hijos Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, se reencontró con el monarca a principios de este mes, en su primera visita conjunta en cuatro años y la primera desde que Carlos III anunciara su diagnóstico de cáncer. El palacio de Buckingham confirmó que el encuentro tuvo lugar en Highgrove House, la residencia privada del rey en Gloucestershire, y no se prevé la difusión de imágenes.

Según informó previamente Page Six, a los Sussex se les negó seguridad financiada por el Estado durante la estancia, y Buckingham Palace retiró su oferta de alojamiento en una residencia real, lo que dejó a Harry solo gran parte del viaje. Una fuente citada por People señaló que la visita se convirtió en "nightmare" (una pesadilla) para Markle, quien adelantó su regreso a Estados Unidos junto a los niños.

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Andersen, autor del libro Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will Be Queen, sostuvo que Markle se siente más segura en su residencia de Montecito y no desea transmitir la idea de un posible regreso a la vida institucional. Ni un portavoz de los Sussex ni Buckingham Palace respondieron a las consultas del medio.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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