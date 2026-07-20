Por qué el reencuentro de Meghan Markle con la familia real no fue tan cordial

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reciente encuentro entre el príncipe Harry, Meghan Markle y el rey Carlos III no habría transcurrido con la armonía esperada, según el escritor especializado en la familia real británica Christopher Andersen. El autor declaró a Page Six que la duquesa de Sussex no percibió la reunión con Carlos y Camilla como "entirely warm and fuzzy" (del todo cálida y cordial). Una fuente de palacio, sin embargo, cuestionó cómo Andersen podría tener conocimiento de un encuentro descrito como "private family-only meeting" (una reunión privada solo para familiares).

El matrimonio, junto a sus hijos Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, se reencontró con el monarca a principios de este mes, en su primera visita conjunta en cuatro años y la primera desde que Carlos III anunciara su diagnóstico de cáncer. El palacio de Buckingham confirmó que el encuentro tuvo lugar en Highgrove House, la residencia privada del rey en Gloucestershire, y no se prevé la difusión de imágenes. Según informó previamente Page Six, a los Sussex se les negó seguridad financiada por el Estado durante la estancia, y Buckingham Palace retiró su oferta de alojamiento en una residencia real, lo que dejó a Harry solo gran parte del viaje. Una fuente citada por People señaló que la visita se convirtió en "nightmare" (una pesadilla) para Markle, quien adelantó su regreso a Estados Unidos junto a los niños.