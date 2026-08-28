Noruega llora la muerte del rey Harald V y decreta luto nacional

Oslo, Noruegra.- El Gobierno noruego ha decretado un periodo de luto nacional por la muerte este viernes del rey Harald V a partir de hoy y hasta después del funeral, cuya fecha aún debe ser anunciada. Durante los próximos días, las banderas ondearán a media asta en las residencias reales, los edificios públicos y las instalaciones militares. En el Palacio Real de Oslo una bandera real, adornada con cintas de luto, ha sido izada en el balcón. Tras conocerse la muerte de Harald, la bandera real en el tejado del edificio ondeaba a media asta.

Entretanto, ha sido izada de nuevo, después de que el nuevo rey, Haakon, que se convirtió automática e inmediatamente en jefe de Estado, y el Gobierno se reunieran en un Consejo de Estado extraordinario. Los ciudadanos se acercan desde hace horas al Palacio Real para depositar flores, cartas manuscritas a mano y dibujos para honrar al enormemente popular monarca fallecido. Además, las campanas de las iglesias empezaron a sonar desde el mediodía hasta las 13.00 en las iglesias de todo el país. El repique de campanas sigue el mismo patrón que se utilizó tras la muerte del rey Olav en 1991. Según la Iglesia de Noruega, esta decisión se ha tomado en consulta con la Casa Real y el Gobierno. Asimismo, las Fuerzas Armadas rindieron homenaje al fallecido monarca con una salva a las 12.00 de 21 disparos efectuados a intervalos de 30 segundos. También en cada municipio habrá lugares donde los ciudadanos puedan depositar flores u otras muestras de homenaje, como firmar libros de condolencias.