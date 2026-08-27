Empeora la salud del rey Harald V de Noruega: Está "muy grave"

Copenhague, Noruega.- El rey Harald V de Noruega, de 89 años, ingresado desde hace diez días en el Hospital del Reino de Oslo por una anemia que ha derivado en una infección en la sangre, ha empeorado y se encuentra «muy grave», informó este jueves la Casa Real. "El estado de salud de su majestad el Rey es muy grave. Su alteza real el príncipe regente y su majestad la reina suspenden su agenda", señaló la Casa Real en un comunicado. Los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit y la reina Sonia se encuentran en el hospital desde alrededor de las 9:15 AM (7:15 GMT), según la agencia NTB.

A ellos se sumaron más tarde los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, hijos de los herederos; la princesa Astrid, hermana del rey; y Marius Borg Høiby, hijo de una relación anterior de Mette-Marit, informó la televisión pública NRK. Høiby, que fue condenado en junio a cuatro años de cárcel por dos casos de violación y maltrato a una exnovia, cumple prisión preventiva domiciliaria con una tobillera electrónica, a la espera de un nuevo juicio. "Me afecta mucho que la salud del rey haya empeorado y que su estado sea muy grave. Tengo a todo el país detrás cuando digo que le envío mis mejores deseos al rey y al resto de la familia real. Estoy confiado en que se le cuidará bien y recibirá un buen tratamiento en el Hospital del Reino", dijo el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en un mensaje enviado por correo electrónico a NTB.

La oficina del primer ministro informó de que Støre suspende finalmente la visita a Alemania prevista para este jueves, que incluía una reunión en Berlín con su homólogo alemán, Friedrich Merz. El presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani, también suspendió una visita a Islandia para regresar a Noruega. Asimismo, los miembros del comité parlamentario de Exteriores y Defensa cancelaron un viaje a Corea del Sur.

Evolución de su estado de salud

Harald V fue ingresado el pasado día 17 por una acumulación de líquido en el cuerpo, después de recibir tratamiento con cortisona por una anemia hemolítica. Seis días más tarde, la Casa Real informó de que su situación había empeorado debido a una infección en la sangre, aunque el monarca había recibido antibióticos, respondido al tratamiento y se encontraba «estable». Durante los últimos días se sucedieron las visitas al hospital de varios miembros de la familia, incluida la princesa Marta Luisa, primogénita de los reyes.