Visita real al rey Harald V, ingresado por anemia hemolítica

Copenhague, Dinamarca.- Los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit de Noruega visitaron este martes en el hospital del Reino de Oslo al rey Harald V, ingresado la víspera debido a una anemia hemolítica, según muestran fotos publicadas por la agencia NTB.

La princesa Astrid, hermana del monarca, fue también fotografiada este martes a su llegada a ese centro médico.

"El rey ha sido tratado en las últimas semanas con cortisona por una anemia hemolítica. Esto ha provocado que se le acumulara líquido en el cuerpo, lo que necesita ser tratado en un hospital", informó el lunes la Casa Real noruega en un comunicado.