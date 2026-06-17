La princesa Mette-Marit supera con éxito un trasplante de pulmón en Oslo

La princesa heredera de Noruega recibió este miércoles una de las noticias más alentadoras que su familia podía esperar en medio de uno de los periodos más duros que ha vivido la monarquía escandinava en años recientes: el trasplante de pulmón al que fue sometida en el Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet resultó exitoso, según confirmó la propia Casa Real en un comunicado oficial.