La princesa Mette-Marit supera con éxito un trasplante de pulmón en Oslo

La princesa heredera de Noruega recibió este miércoles una de las noticias más alentadoras que su familia podía esperar en medio de uno de los periodos más duros que ha vivido la monarquía escandinava en años recientes: el trasplante de pulmón al que fue sometida en el Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet resultó exitoso, según confirmó la propia Casa Real en un comunicado oficial.
"El trasplante de pulmón ha sido un éxito hasta el momento", declaró Arnt Fiane, cirujano cardiotorácico y jefe del Programa de Trasplante de Corazón y Pulmón del Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet.
En el mismo texto, el médico destacó el trabajo colectivo detrás de la operación. "Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud a todos los miembros del equipo que participaron tanto en la planificación como en la ejecución del procedimiento", agregó.
La espera, desde que la princesa fue incluida en la lista de receptores, fue breve en términos médicos.
El 5 de junio, el Hospital Universitario de Oslo comunicó que Mette-Marit había sido colocada en lista de espera para el trasplante, tras un deterioro severo de su salud que, sin la intervención, le habría dejado aproximadamente un año de vida.
En menos de dos semanas, el órgano llegó y el quirófano hizo el resto.
En octubre de 2018, la Casa Real noruega anunció que Mette-Marit padecía una variante poco frecuente de fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica, incurable y de carácter progresivo.
Esta condición provoca que el tejido del pulmón se endurezca y se llene de cicatrices, lo que hace que pierda elasticidad de forma gradual.
Con el tiempo, los pulmones tienen cada vez más dificultad para transferir el oxígeno a la sangre, generando fatiga extrema, tos seca y una severa sensación de falta de aire.
Durante años, la princesa compatibilizó el diagnóstico con sus obligaciones reales, aunque con crecientes pausas y bajas médicas.
En octubre de 2025 se ausentó de la agenda oficial para someterse a rehabilitación pulmonar, y en aquella ocasión reconoció a la prensa que necesitaba "un poco más de ayuda que antes para sobrellevar la vida diaria". Fue una confesión discreta, casi contenida, que anunciaba sin alarmar lo que vendría después.
Su esposo, el príncipe heredero Haakon, reorganizará su agenda para estar presente durante la recuperación. Su próximo compromiso oficial está previsto para el jueves 19 de junio, cuando participará junto a su padre, el rey Harald V, en una audiencia con el ministro de Asuntos Exteriores.