El hijo de Mette-Marit permanecerá recluido en Skaugum otro mes

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un juzgado de Oslo decidió este lunes prolongar cuatro semanas más la prisión preventiva en régimen domiciliario al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, Marius Borg Høiby, condenado en junio pasado a cuatro años de prisión por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias. El tribunal rechazó la petición de Høiby de ser puesto en libertad, aunque portando otro dispositivo electrónico distinto, al considerar que hay peligro de que intente contactar de nuevo a una de sus víctimas, como ya hizo en febrero, lo que provocó que fuese enviado entonces a prisión preventiva. "Existe un riesgo de reanudación del contacto con las víctimas, con el riesgo subyacente de que sean cometidos nuevos actos punibles", señaló hoy el tribunal, que en julio había accedido por primera vez a decretar el régimen de prisión domiciliaria.

El tribunal considera que el mes que Høiby, de 29 años, ha pasado en su casa es poco tiempo para determinar "cómo el acusado manejará la libertad después de la custodia", por lo que riesgo de delinquir de nuevo permanece intacto. El fallo establece que el joven, fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, debe permanecer en su casa en la residencia de Skaugum, donde también residen los príncipes herederos aunque en otra propiedad, salvo que tenga que salir por trabajo, estudios, tratamiento o visitas por enfermedad. Uno de los motivos esgrimidos en su día por Høiby para acceder a la prisión domiciliaria es la enfermedad de su madre, que recibió recientemente un trasplante de pulmón debido al empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que se le diagnosticó en 2018.