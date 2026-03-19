Hijo de la princesa Mette-Marit acepta condena menor mientras rechaza cargos de violación

Oslo, Noruega.- El hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega cerrará este jueves ante el Tribunal del Distrito de Oslo la fase oral de un juicio que durante casi dos meses desnudó ante el mundo los capítulos más oscuros de su vida. La estrategia de la defensa fue clara desde el principio y se mantuvo firme hasta el último alegato. Los abogados de Marius Borg Høiby, solicitaron que su cliente fuera absuelto de las acusaciones más graves. Según recogió la televisión pública noruega NRK, el abogado Petar Sekulic fue categórico ante el tribunal: "No hay ninguna prueba en el caso que sugiera que Marius puede ser condenado en alguno de esos cuatro casos de violación". A cambio, la defensa reconoció otros delitos de menor calado y se mostró dispuesta a aceptar una condena de un año y seis meses de prisión. El fiscal Sturla Henriksbø, por su parte, había solicitado el día anterior siete años y siete meses de prisión, argumentando que las violaciones habrían ocurrido mientras las víctimas dormían o se encontraban inconscientes, con penas individuales estimadas entre dos y tres años por cada caso.

El juicio contó con más de 60 testigos y el Ministerio Público sustentó su acusación en testimonios de presuntas víctimas, registros policiales y pruebas digitales, entre ellas mensajes, audios y videos.

A lo largo del proceso reconoció un total de 24 de esos 40 cargos, entre ellos el transporte y la entrega de 3.5 kilogramos de marihuana, la violación de una orden de alejamiento, agresión agravada y varios casos de conducta imprudente.



Sin embargo, negó en todo momento las cuatro acusaciones de violación, insistiendo en que las relaciones habían sido consentidas. El acusado no es miembro oficial de la Casa Real. Høiby no ostenta título real ni desempeña funciones oficiales dentro de la institución, pues nació de una relación anterior de Mette-Marit a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon. Pero esa distancia institucional no amortigüó el impacto del proceso. La monarquía goza de un amplio respaldo en Noruega, sin embargo, el caso conmocionó esa popularidad en un momento especialmente delicado para la corona. La estrategia de la defensa se centró en factores personales del acusado. Sus abogados alegaron problemas de salud mental, consumo de sustancias y el impacto de la exposición mediática desde una edad temprana, argumentos que buscan contextualizar su conducta, aunque no implican necesariamente una exención de responsabilidad penal. En la penúltima sesión del proceso, Marius Borg se quebró emocionalmente frente al tribunal. Sus palabras finales ante el juez resumieron la angustia que vivió durante el juicio: "La presión mediática a la que he estado sometido me ha borrado como persona. Ya no soy Marius, soy un monstruo. Soy objeto del odio de toda Noruega".