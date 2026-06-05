La princesa Mette-Marit entra en lista de espera para un transplante de pulmón

Así, la celebración de las bodas de plata de Haakon y Mette-Marit, prevista para el próximo agosto, ha sido aplazada, y el heredero anulará un viaje por Noruega en septiembre. "El príncipe heredero ajustará en adelante su programa para estar más tiempo con la princesa en este período. Entre otras cosas, limitará los viajes largos en Noruega y el extranjero, antes y después de la operación", señala el comunicado.