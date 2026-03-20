La princesa Mette-Marit habla sobre su vínculo con Epstein: "Fui manipulada y engañada"

"Me siento tan manipulada. Y cuando te manipulan, una no se da cuenta al principio. Te va llegando información en momentos distintos. Creo que ahora me doy cuenta de hasta qué punto me manipularon. Está claro que lleva tiempo procesarlo, pero hubo una serie de hechos que hicieron que pensase que algo no estaba bien", dijo la princesa, a quien le presentó a Epstein una amistad cuya identidad no quiso revelar.