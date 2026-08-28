"Yo estaba 100% seguro que todo estaba bien", exdirector de HLV denuncia amenazas de muerte

Nueva Arcadia, Copán.- Henry Pérez, exdirector de operaciones de HLV en Nueva Arcadia, Copán, denunció haber recibido amenazas de muerte luego de que su imagen fuera vinculada con la plataforma señalada por una presunta estafa. Según relató, su función dentro de HLV consistía únicamente en promocionar la plataforma mediante videos publicados en redes sociales y negó haber recibido o manejado el dinero de las personas que realizaron inversiones. Pérez aseguró que tanto él como miembros de su familia también perdieron miles de lempiras luego de la desaparición de sus superiores, tras meses de obtener "supuestas ganancias".

Además, sostiene que durante el tiempo que trabajó para la empresa, estaba convencido de que se trataba de un mecanismo legítimo de inversión y afirmó que nunca imaginó que la situación terminaría de esta manera. “Yo estaba 100% seguro que todo estaba bien, pero nunca me imaginé que esto iba a pasar”, manifestó. Ante las amenazas recibidas, Pérez decidió presentar una denuncia ante la DPI debido a que la situación se volvió insostenible, “yo ya no aguantaba, ya no soportaba”, expresó. Asimismo, indicó que posee evidencias relacionadas con las amenazas, aunque no las hará públicas por razones de seguridad.

Finalmente, el afectado reiteró que espera que las autoridades esclarezcan lo ocurrido con HLV y determinen las responsabilidades de las personas que estuvieron involucradas en el manejo de los recursos.

Así operaba HLV en varias zonas de Honduras

Horizonline Investment Group (HLV) es una "empresa" acusada de estafa que mantenía operaciones en diferentes partes del país, entre ellas: Gracias, Lempira; La Entrada, Copán; Azacualpa y Santa Bárbara. HLV ofrecía un modelo de negocio mediante el cual se generaban ingresos a través de la incorporación de nuevos participantes, quienes realizaban una inversión inicial y, además, podían obtener un “beneficio” por reclutar a otras personas.

Asimismo, ponían a disposición de los “inversionistas” una plataforma digital que les permitía monitorear los movimientos de su dinero y realizar retiros. Sin embargo, la plataforma se bloqueó y, según los afectados, incluso les solicitaba realizar un pago para poder recuperar el acceso.

La alerta se encendió el pasado jueves 20 de agosto de 2026, cuando un grupo de personas protestó tanto en la sucursal de La Entrada, Copán, como en Azacualpa. Los afectados exigían una explicación por el bloqueo de la plataforma.